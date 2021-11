Администрация Байдена хочет исключить FARC из списка террористических организаций

Вашингтон, 24 ноября. Власти США планируют исключить группировку «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) из списка иностранных террористических организаций. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По данным СМИ, Государственный департамент США уже уведомил конгресс о своем намерении исключить FARC из списка террористических организаций.

По словам представителя Госдепа Неда Прайса, американская делегация недавно встречалась с президентом Колумбии Иваном Дуке и министром иностранных дел страны в Боготе, где они обсуждали в том числе «реализацию и сохранение мирных соглашений».

30 ноября будет отмечаться пятая годовщина соглашения между FARC и правительством тогдашнего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

Однако не все в США разделяют позицию администрации: так сенатор от штата Техас Тед Круз выступил против исключения группировки из списка террористов.

С ним также согласился сенатор от Флориды Рик Скотт. Он заявил, что решение «абсолютно неприемлемо».

It is absolutely unacceptable that Biden would even consider removing FARC from the list of terrorist organizations.



Once again, Biden chooses appeasement & proves he doesn’t care about the security & stability of Latin America. https://t.co/iWqI3sRY47