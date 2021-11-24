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Администрация Байдена хочет исключить FARC из списка террористических организаций

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 22:18
Весь мир
Администрация Байдена хочет исключить FARC из списка террористических организаций
wikipedia.org  /  Institute for National Strategic Studies / Public Domain

Вашингтон, 24 ноября. Власти США планируют исключить группировку «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) из списка иностранных террористических организаций. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По данным СМИ, Государственный департамент США уже уведомил конгресс о своем намерении исключить FARC из списка террористических организаций.

По словам представителя Госдепа Неда Прайса, американская делегация недавно встречалась с президентом Колумбии Иваном Дуке и министром иностранных дел страны в Боготе, где они обсуждали в том числе «реализацию и сохранение мирных соглашений».

«Мирный процесс и подписание мирного соглашения пять лет назад — это то, что в некотором смысле стало поворотным моментом в длительном конфликте в Колумбии. Подписание документа положило конец конфликту с FARC и направило Колумбию на путь к справедливому и прочному миру», — отметил Прайс. 

30 ноября будет отмечаться пятая годовщина соглашения между FARC и правительством тогдашнего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

Однако не все в США разделяют позицию администрации: так сенатор от штата Техас Тед Круз выступил против исключения группировки из списка террористов.

«На протяжении десятилетий они убивали, похищали и вымогали деньги у колумбийцев. Захватывали американских граждан. Они по-прежнему представляют острую угрозу безопасности Колумбии и нашим интересам во всем регионе. Исключение из списка террористических организаций придаст им смелости для расширения масштабов насилия и вмешательства», — заявил Круз.

С ним также согласился сенатор от Флориды Рик Скотт. Он заявил, что решение «абсолютно неприемлемо».

«Совершенно недопустимо, чтобы Байден даже подумал об исключении FARC из списка террористических организаций. Президент снова выбирает умиротворение и доказывает, что его не волнуют безопасность и стабильность в Латинской Америке», — написал он в Twitter.

История FARC

Группировка «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) была образована в 1964 году и изначально боролась против лишения крестьян земли. Для достижения своих целей повстанцы нередко прибегали к терроризму и похищению людей. К концу 1990-х FARC настолько расширилась, что имела свои подразделения на половине территории Колумбии. В 1982 году президент страны Белисарио Бетанкур начал переговоры о примирении и демилитаризации FARC. В итоге этого удалось добиться только в 2016-м, когда многие боевики были амнистированы и повстанцы стали легальной партией.

Все изменилось в 2018 году с приходом к власти Ивана Дуке, который изначально считал договоренности очень лояльными по отношению к бывшим боевикам. В год своего избрания он изъявил желание изменить шесть из 159 статей договора о примирении c FARC. Это решение возмутило повстанцев, и самые радикальные из них вернулись к вооруженной борьбе.

Администрация Байдена хочет исключить FARC из списка террористических организаций
Федеральное агентство новостей /

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