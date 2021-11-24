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Бывшему губернатору Хабаровска Фургалу выдвинули новое обвинение

Общество
Бывшему губернатору Хабаровска Фургалу выдвинули новое обвинение
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 24 ноября. Экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу выдвинули новое обвинение «по экономическим делам». Об этом сообщил осведомленный информатор.

С предъявленными обвинениями экс-губернатор не согласен. Информацию о новом обвинении подтвердил сын бывшего главы региона Антон Фургал. Правоохранительные органы пока не комментировали появившиеся данные.

«Сергей Иванович не согласен с данным обвинением, поскольку не причастен к инкриминируемым деяниям», — написал Антон Фургал в своем профиле в социальной сети Instagram.

Недавно суд объявил, что приговор по делу бывшего губернатора Хабаровска Сергея Фургала будет зачитан в Подмосковье. Дата заседания пока не названа.

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