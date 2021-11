Австралия экстрадирует в Чили пособницу Пиночета

Канберра, 24 ноября. Федеральный суд Австралии одобрил запрос властей Чили на экстрадицию бывшего агента Управления национальной разведки (DINA) во время правления Аугусто Пичета — Адрианы Ривас. На родине ее обвиняют в похищениях нескольких человек.

