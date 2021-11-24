Австралия экстрадирует в Чили пособницу Пиночета

Канберра, 24 ноября. Федеральный суд Австралии одобрил запрос властей Чили на экстрадицию бывшего агента Управления национальной разведки (DINA) во время правления Аугусто Пичета — Адрианы Ривас. На родине ее обвиняют в похищениях нескольких человек.

Bondi nanny accused of kidnapping Pinochet opponents loses appeal against extradition to Chile https://t.co/K3ONT76Umf — The Guardian (@guardian) November 24, 2021

По данным СМИ, адвокат Ривас боролась с ее экстрадицией более двух лет, утверждая, что обвинения против нее были «политическими», и, следовательно, она не подлежит высылке из Австралии. В октябре 2020 года мировой судья Сиднея постановил, что пособница Пиночета может быть экстрадирована, но это решение должно быть подтверждено Федеральным судом.

«Вина или невиновность не являются частью международного процесса экстрадиции. Эти вопросы будет решать чилийский суд», — сказано в итоговом решении.

Пособница Пиночета

Ривас живет в Австралии с 1978 года, она работала няней и уборщицей до своего ареста в феврале 2019 года. Ее задержали во время визита в Чили, но ей удалось сбежать. По данным чилийских властей, во время правления Пиночета она работала помощницей Мануэля Контрераса, главы Управления национальной разведки, и якобы причастна к семи похищениям, произошедшим в 1976 и 1977 годах. Ни одного из пострадавших найти так и не удалось.