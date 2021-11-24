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Вакцина от коронавируса для подростков прошла регистрацию в России

Общество
Вакцина от коронавируса для подростков прошла регистрацию в России
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 24 ноября. Вакцину от коронавируса для подростков зарегистрировали на территории России. Эту информацию озвучили в Министерстве здравоохранения страны.

Препарат создан на той же платформе, что и известный, опробованный во всем мире «Спутник V». Вакцина также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Специалисты Минздрава добавили, что препарат по итогам клинических испытаний смог продемонстрировать высокую эффективность. Кроме того, он является абсолютно безопасным для граждан младше 18 лет.

В России продолжают активно исследовать вакцину от коронавирусной инфекции под названием «Спутник М». Ее разработали специально для детей.

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