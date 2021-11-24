Беспилотник Сил самообороны Японии стоимостью 2 млн долларов пропал во время учений

Токио, 24 ноября. Сухопутные силы самообороны Японии в ходе учений потеряли связь с беспилотным летательным аппаратом ScanEagle стоимостью более двух миллионов долларов. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Разведывательный беспилотник пропал с радаров в ходе военных маневров в районе острова Танэгасима на границе Тихого океана и Восточно-Китайского моря.

В минобороны Японии считают, что дрон мог упасть в море. Японские военные приступили к поискам исчезнувшего беспилотника, направив к острову корабли.

Ранее во время военных учений Namejs 2021 в Латвии пропал беспилотный летательный аппарат. Руководство Национальных вооруженных сил Латвии обратились к жителям республики с просьбой оказать помощь военным в поисках потерянного на учениях беспилотника.