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Беспилотник Сил самообороны Японии стоимостью 2 млн долларов пропал во время учений

Армия
Беспилотник Сил самообороны Японии стоимостью 2 млн долларов пропал во время учений
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo /Released - navair.navy.mil / Public Domain

Токио, 24 ноября. Сухопутные силы самообороны Японии в ходе учений потеряли связь с беспилотным летательным аппаратом ScanEagle стоимостью более двух миллионов долларов. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Разведывательный беспилотник пропал с радаров в ходе военных маневров в районе острова Танэгасима на границе Тихого океана и Восточно-Китайского моря.

В минобороны Японии считают, что дрон мог упасть в море. Японские военные приступили к поискам исчезнувшего беспилотника, направив к острову корабли.

Ранее во время военных учений Namejs 2021 в Латвии пропал беспилотный летательный аппарат. Руководство Национальных вооруженных сил Латвии обратились к жителям республики с просьбой оказать помощь военным в поисках потерянного на учениях беспилотника.

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япония учения беспилотник военные
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