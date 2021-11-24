Аналитики: для нефти наступили «интересные» дни, однако рубль нуждается в поддержке

На днях ситуация по нефти оказалась довольно позитивной и интересной. Фактически цена на черное золото поднялась с отметки 78,70 до уровня 82,50 доллара за баррель, и тенденция роста продолжается. А вот рубль после серьезного падения восстанавливается не так быстро. Подробнее о ситуации на рынке рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня».

«Интересный» период для нефти

Основным позитивным моментом на рынке черного золота стало объявление США и других основных импортеров о выпуске нефти из стратегических резервов. По итогу США заявили, что готовы продать до 50 миллионов баррелей из своих запасов, из которых около 18 миллионов уже скоро поступят на рынок.

«Целью этой акции США являлось снижение цены на нефть, а в конечном итоге получился совершенно противоположный эффект. Цены на нефть выросли, потому что рынок ожидал общий объем нефти примерно в 100 млн баррелей. Все понимают, что в скором времени это может оказать давление на нефть. Рынок может очень быстро эти объемы поглотить, и проблему нехватки сырья это не решит», — говорят эксперты.

Федеральное агентство новостей /

Теперь, по мнению специалистов, основная интрига на рынке — это то, как отреагирует ОПЕК на действия США и его союзников по этому делу. Заседание ОПЕК состоится уже на следующей неделе, 2 декабря. Накануне вышли данные по запасам от Американского института нефти. Согласно им, запасы нефти выросли на 2,30 млн баррелей, хотя ожидалось снижение на 950 тысяч, также увеличились запасы бензина на 600 тысяч баррелей. Оказать влияние на рынок может и официальная статистика от минэнерго США.

«Кроме того, на следующей неделе возобновятся переговоры западных стран с Ираном по поводу ядерной сделки. В зависимости от результатов с Ирана могут быть сняты санкции, в том числе и с нефтяной отрасли, что позволит поставить на рынок дополнительные баррели нефти. Однако многие участники рынка сомневаются в успехе данных переговоров, поскольку Иран продолжает продвигать свою ядерную программу», — отметили аналитики.

Пока нефть остается в довольно хорошем диапазоне от 80 до 86 долларов за баррель, также достаточно сильным остается спрос на фоне восстановления экономик после пандемии.

Рубль восстанавливается после серьезного падения

После серьезного падения рубль смог немного восстановить свои позиции: с отметки 75,30 смог укрепиться в районе 74,10.

«Вчерашнее заявление Минфина РФ, которое прокомментировало ситуацию с облигациями РОСНАНО, утвердило, что все облигации, которые обладают госгарантией, будут защищены государством. Также было отмечено, что деятельность компании идет в обычном порядке. На этом фоне рынок немного успокоился», — говорят специалисты.

ФБА «Экономика сегодня» /

Помимо роста нефти также на рынке имел место такой технический фактор, как повышение маржинальных требований для открытия коротких позиций со стороны биржи, что говорит о повышении уровня риска.

«Это означает, что удержание коротких позиций стало дороже по обслуживанию и дороже с точки зрения необходимого гарантийного обеспечения. Это привело к массовому закрытию продаж. Все участники, которые играли на понижение индекса, понижение стоимости акций, были вынуждены фиксировать свои позиции. Это положительно сказалось на рубле», — объясняют эксперты.

Также немного разрядилась геополитическая обстановка.

«Со стороны стран Запада и США идет информационная прокачка в отношении того, что Россия стягивает войска на границу Украины и планирует там чуть ли не вооруженный захват. Однако наши чиновники уже неоднократно опровергали эту информацию. Вечером состоялись переговоры США и России, в дальнейшем это может разрядить обстановку, что повлечет укрепление рубля», — отметили аналитики.

Также в ближайшие дни рубль получит поддержку со стороны экспортеров, а именно — налоговый период подходит к своему пику. Продажа валютной выручки может поддержать рубль. Кроме того, США завтра отмечают День благодарения, что может погрузить рынок в некое спокойствие. В преддверии праздника на рынке может возрасти волатильность. Пока же диапазон рубля остается в рамках 72,50–75,50 рубля за доллар.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко объяснил, почему Правительство ФРГ тормозит сертификацию «Северного потока — 2» и какие цели преследуют США, заявляя о намерении обрушить мировые цены на нефть.