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Подразделения ВСУ дважды за сутки обстреляли поселок Гольмовский в ДНР

Армия
Подразделения ВСУ дважды за сутки обстреляли поселок Гольмовский в ДНР
Федеральное агентство новостей

Донецк, 24 ноября. Украинские силовики дважды за сутки обстреляли поселок Гольмовский, который расположен на окраинах Горловки. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ходе обстрелов подразделения Вооруженных сил Украины использовали гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Жертв среди мирных граждан и повреждения гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.

При этом 23 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщали, что за предыдущие сутки ВСУ два раза обстреляли окраины Горловки, выпустив 40 боеприпасов.

Ранее пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила, что 26 октября украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. При этом в ведомстве подчеркнули, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака беспилотника Bayraktar в Донбассе якобы не нарушает Минские соглашения, передает телеканал «360».

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