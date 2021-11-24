Россияне оценили новую отсрочку отказа Украины от Белорусского электричества

Москва, 24 ноября. Российские пользователи Сети отреагировали на планы Украины отказаться от экспорта электричества из РФ и Белоруссии в 2023 году.

Данные сроки обозначило правительство Незалежной в ходе прошедшего недавно заседания. Предполагается, что кабинет министров разработает стратегию энергобезопасности страны, в соответствии с которой специалисты будут мониторить угрозы в данной сфере, а также проводить испытания на способность энергосистемы Украины работать в автономном режиме.

Россияне в Сети с иронией оценили столь масштабные планы украинских властей. Многие пользователи напомнили, что Киев отказался от электричества из России еще в 2015 году, однако фактически продолжил импортировать ресурс.

«А почему не завтра? Вроде газ "грязный", электричество — от "агрессора", но все никак не откажутся»; «Украина собиралась отказаться от импорта электроэнергии еще в 2015 году. Неужели в Киеве об этом забыли?»; «Сколько раз еще им нужно отказаться от российского и белорусского электричества, чтобы наконец-то перестать его покупать?»; «А почему не прямо сейчас? Разве же можно у "агрессора" электричество покупать?», — недоумевают пользователи.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

В то же время многие комментаторы отметили, что 2023 год — слишком далекий срок, чтобы нынешние власти Украины могли строить на этот период какие-то реальные планы.

«Весьма оптимистичный прогноз. Видимо, они надеются еще два года протянуть»; «А к 2026 году Украина вообще откажется от потребления электричества. Последний уезжающий погасит свет на автовокзале»; «Планы на годы, да еще и на Украине? Да за это время еще три котла и два майдана случатся»; «К 2023 году, может, и Украины уже не будет. В нынешней ситуации такие долгосрочные планы Киеву строить не надо», — уверены комментаторы.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, некоторые пользователи Сети выразили сомнение, что Украина действительно будет способна выйти из единой энергосети с Россией и Белоруссией и начать полностью обеспечивать себя электроэнергией в такой короткий срок.

«Кстати, самое интересное, почему Украина вообще импортирует электричество? Население уменьшилось с 1991 года примерно на 12 миллионов человек. Вроде у страны есть свои атомные электростанции, ГЭС и так далее — так в чем проблема? Если до сих пор этого не произошло, что что изменится через два года?»; «Ну и правильно! Днем и так светло, а ночью нужно спать»; «Видимо, после 2023 года будут покупать реверсное электричество из ЕС вдвое дороже по тарифу Роттердам+», — иронизируют в Сети.

Ранее простой украинец в прямом эфире на ТВ объяснил, как можно было избежать войны в Донбассе.