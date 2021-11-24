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Народная милиция ДНР: ВСУ нанесли массированный гранатометный удар по окраинам Горловки

Армия
Народная милиция ДНР: ВСУ нанесли массированный гранатометный удар по окраинам Горловки
Федеральное агентство новостей

Донецк, 24 ноября. Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли поселок Железная Балка, который расположен на окраине Горловки. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские силовики выпустили по окраинам города около 90 боеприпасов. В ходе обстрелов подразделения ВСУ использовали вооружение боевой машины пехоты БМП-2, а также станковые гранатометы и стрелковое оружие.

«Выпущено 20 выстрелов из БМП-2, 24 гранаты из станкового противотанкового гранатомета, 45 гранат из автоматического гранатомета», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бойцы Народной милиции ДНР перехватили над Донецком беспилотный летательный аппарат ВСУ с тремя самодельными взрывными устройствами, который был предназначен для удара по месту масового скопления людей.

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