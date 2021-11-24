Народная милиция ДНР: ВСУ нанесли массированный гранатометный удар по окраинам Горловки

Донецк, 24 ноября. Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли поселок Железная Балка, который расположен на окраине Горловки. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские силовики выпустили по окраинам города около 90 боеприпасов. В ходе обстрелов подразделения ВСУ использовали вооружение боевой машины пехоты БМП-2, а также станковые гранатометы и стрелковое оружие.

«Выпущено 20 выстрелов из БМП-2, 24 гранаты из станкового противотанкового гранатомета, 45 гранат из автоматического гранатомета», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бойцы Народной милиции ДНР перехватили над Донецком беспилотный летательный аппарат ВСУ с тремя самодельными взрывными устройствами, который был предназначен для удара по месту масового скопления людей.