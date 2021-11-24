Мира Тэрада: Участие американских спецслужб в убийстве Малкольма Икс становится все отчетливее

Знаете ли вы, кто такой Малкольм Икс? Это глубокоуважаемый в сообществе афроамериканцев борец за права. В его честь в США названы музеи, библиотеки, улицы и десятки учебных заведений. У нас о нем мало кто знает, сравнивая с Мартином Лютером Кингом, однако африканцы по всему миру будут помнить его вклад в борьбу за права людей еще очень и очень долго.

Во второй половине прошлого века американский народ все активнее готов был отстаивать свои права и свободы. Люди чаще высказывали свои позиции с требованиями о прекращении войны, демократизации государства, расовом равноправии. Однако спецслужбы США это не устраивало — был дан старт операции ФБР под названием COINTELPRO. В рамках этой спецоперации борцы за права подвергались шпионажу, их подставляли, ссорили между собой, провоцировали, незаконно арестовывали и убивали.

Малкольм Икс также был убит. Есть множество фактов, указывающих на то, что спецслужбы принимали в этой трагедии непосредственное участие, а то и вовсе были организаторами, но сами сдаваться правосудию они, очевидно, не торопились, а о силе круговой поруки в государственных структурах США я писала в прошлой статье. Поэтому по делу об убийстве были арестованы трое членов «Нации ислама», в этом движении долгое время состоял Малкольм.

Двое из них твердили о своей невиновности 55 лет. Третий признавал, что не они были заговорщиками, а четверо других людей. Полиция и прокуратура проигнорировали это. А совсем недавно выяснилось, что оклеветали их по личному приказу ныне покойного директора ФБР Эдгара Гувера. Спецслужбы в Федеральном бюро расследований США можно заподозрить очень во многих грязных делах. К этому делу они также могли иметь самое разное отношение, о котором мы не можем знать из-за особой секретности. Однако всплывшие факты говорят о том, что в ФБР как минимум знали о покушении на Малкольма, но решили не вмешиваться и не спасать гражданина США, которого на фоне царившей в те годы паранойи считали опасным. Более того, невиновные люди провели многие годы за решеткой, в то время как настоящие преступники наказаний избежали. А все потому, что Федеральное бюро расследований США скрыло показания очевидцев, которые могли свидетельствовать в пользу арестованных.

Слишком много всего правительственные структуры скрывали, слишком много игнорировали. Прошло более полувека с тех трагичных событий, и общественность узнает все больше деталей, однако яснее картина не становится. Ничто не опровергает участия спецслужб, многие факты косвенно в той или иной мере подтверждают его, но белых пятен все еще слишком много. Однако люди, которые могут закрыть их, все так же молчат.

И чем дальше, тем больше: не прошло и недели с тех пор, как оправдали подозреваемых в убийстве культового борца за равноправие, как в СМИ появилась новость о том, что дочь Малкольма Икс, Малика Шабазз, была найдена мертвой. И пока люди выражают свои соболезнования семье погибшей и сожалеют о ее смерти, комиссар полиции Дермот Ши заявляет о том, что они «абсолютно не ищут подозреваемых», так как «на данный момент ничто не кажется подозрительным». А знаете, кому здесь что-то все-таки кажется подозрительным? Да абсолютно любому человеку, знакомому с историей семьи и теми методами, которыми спецслужбы подчищают хвосты!

Не хочется строить теории заговоров, вот только слишком часто в похожих историях в США оказываются замешаны тайные орудия государства, чьи руки не успевают отмыться от свежей крови. Однако выясняется это лишь спустя десятки лет из рассекреченных документов. Выясняется, когда уже слишком поздно что-то делать.