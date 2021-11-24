Журнал Billboard признал трек исполнителя The Weeknd лучшей песней всех времен

Вашингтон, 24 ноября. Композицию Blinding Lights канадского певца The Weeknd признали лучшей песней всех времен. Трек оказался на первом месте топа, составленного американским журналом Billboard.

Издание ведет рейтинг лучших песен всех времен более 60 лет. Blinding Lights обошла рок-н-ролльный хит 1960 года Twist Чабби Чекера и композицию 1999 года Smooth гитариста Карлоса Сантаны.

«Сингл, выпущенный в ноябре 2019 года, теперь коронован строчкой номер один в списке Hot 100 всех времен», — отмечает Billboard.

На десятой строчке рейтинга оказалась песня Shape of You Эда Ширана. Кроме того, в топ-10 вошли хиты Uptown Funk! Марка Ронсона и Бруно Марса, а также I Gotta Feeling группы Black Eyed Peas.

Ранее певица Адель попала на первые строчки Billboard Hot 100 с новым альбомом. Исполнительница представила пластинку после шестилетнего перерыва.