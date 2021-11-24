Defence24: Польша потратит около 24 миллионов долларов на ремонт советских ЗРК «Оса»

Варшава, 24 ноября. Министерство обороны Польши приняло решение о ремонте советских зенитно-ракетных комплексов малой дальности «Оса». Об этом сообщает издание Defence24.

Как отмечается в материале портала, Варшава планирует поддерживать боеготовность советских вооружений до момента создания новых систем противоракетной обороны (ПВО).

Контракт на ремонт ЗРК был заключен с предприятием консорциума PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa). Стоимость контракта составляет 100 миллионов злотых или же около 24 миллионов долларов. Соглашение предполагает выполнение работ до 2023 года. Специалисты компании должны будут отремонтировать боевые машины 9А33БМ2 комплексов 9К33М2 «Оса-АК».

По данным Defence24, польские вооруженные силы используют ЗРК «Оса» с 1980-х годов. Комплекс на колесном шасси позволяет обеспечивать защиту войск на марше. Позже советское вооружение должны будут заменить перспективные комплексы ПВО, которые разрабатываются в рамках проектов Narew и SONA.

Ранее сообщалось, что Польша планирует существенно увеличить свои войска, изрядно изменив под это законодательную базу страны. Однако эта инициатива наткнулась на критику внутри самой страны.