Командование Шестым флотом США сообщило об участии американских ВМС в учениях Polaris 21

Вашингтон, 24 ноября. Ракетный эсминец USS Porter и танкер-заправщик USNS John Lenthall американских ВМС присоединились к маневрам Polaris 21 в Средиземном море. Об этом говорится в заявлении командования Шестым флотом ВМС США.

Известно, что совместно с ВМС США в учениях также принимают участие корабли сил Греции, Италии, Испании и Великобритании. В заявлении указывается, что маневры направлены на отработку взаимодействия союзников по НАТО в составе ударной авианосной группы, повышение их профессионализма и совместимости.

«Взаимодействие с нашими союзниками всегда привилегия, (позволяющая — Прим. ред.) нашему экипажу не только повышать свои морские навыки, но и демонстрировать нашу приверженность поддержанию стабильности в этом регионе. Участие в многосторонних учениях, особенно с авианосной ударной группой союзных войск, обеспечивает постоянную готовность Porter к выполнению любой миссии», — заявил командир американского эсминца Porter Кристофер Петро.

Сообщается, что к маневрам Polaris 21 привлечены примерно 6 тысяч военнослужащих, 4 тысячи из которых — французские моряки, а также около 20 кораблей, в том числе авианосец ВМС Франции Charles De Gaulle.

Ранее издание Breaking Defense упоминало, что американские специалисты разобрались с проблемой, не позволяющей литоральным боевым кораблям класса (LCS) Freedom двигаться на максимальной скорости.