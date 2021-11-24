Сотрудники нацпарка в Прибайкалье засняли игру двух выдр

Иркутск, 24 ноября. Помощник директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Артур Мурзаханов стал случайным свидетелем веселых забав двух выдр. Ему удалось снять развлечения животных на камеру.

На протяжении нескольких лет фотограф занимается изучением особенностей жизни этих удивительных животных. Однако в этот раз встреча с выдрами оказалась для него случайной.

«Открыто сел напротив полыньи, где они добывали рыбу. Ухаживали за драгоценным мехом, нежно почесывая друг друга или валяясь на льду. При этом издавая резкие звуки», — сообщил Мурзаханов у себя в соцсети «Вконтакте».

Аналогичные фотографии на днях удалось сделать специалистам Комитета по животному миру Ленобласти. Они сняли на камеру процесс охоты выдры.