Сахалинские спасатели вытащили африканских туристов из «песка-убийцы» на мысе Ламанон

Южно-Сахалинск, 24 ноября. Семья путешественников из ЮАР угодила на своем авто в песчаную ловушку в Углегорском районе Сахалина во время поездки к маяку на мысе Ламанон. На помощь туристам пришли местные спасатели.

Дин Эйден со своей супругой и девятилетней дочерью уже долгое время путешествуют по миру на автомобиле. В минувший вторник семейство решило посетить маяк на мысе Ламанон. Осмотрев желанную достопримечательность, туристы спустились на автомобиле к берегу моря.

Однако там оказался слишком сухой и рыхлый песок, из-за чего внедорожник застрял. Самостоятельные попытки выбраться из «ловушки» закончились провалом, поэтому было принято решение вызвать службы спасения. Прибывший на помощь УАЗ не без трудностей, но смог вытащить путешественников из плена «песка-убийцы».

Необычный случай произошел в одной из больниц Ростова-на-Дону. Местный житель стал свидетелем того, как трое людей в полном обмундировании СИЗ лезут в палату через окно первого этажа, чтобы спасти зовущую на помощь пациентку.