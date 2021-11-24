Кучера ответил отказом на приглашение врачей побывать в красной зоне

Москва, 24 ноября. Актер и телеведущий Оскар Кучера отреагировал на приглашение врачей посетить красную зону. Артист отказался принимать это предложение и объяснил, почему не хочет идти к пациентам с коронавирусом.

Врачи 11 больниц ранее написали открытое письмо, в котором призвали известных противников вакцинации побывать в красной зоне. В список этих знаменитостей добавили и Кучеру. Однако актер подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва», что выступает исключительно против прививок по принуждению, но не отрицает существование COVID-19.

«Для чего люди меня пригласили в красную зону ковидных больных? Я прекрасно знаю, что есть такие больные. Есть люди, которые умирают, наверное, их большое количество», — заявил артист.

В другом комментарии телеведущий изъявил желание написать ответное письмо врачам. Кучера подчеркнул, что в обращении медиков произошла подмена понятий, пишет «Вечерняя Москва».

Среди звезд, упомянутых в письме врачей, оказался певец и композитор Юрий Лоза. Он тоже отказался идти в красную зону по приглашению медиков.