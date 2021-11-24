Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 21:37
21:33
Армия
Беспилотник Сил самообороны Японии стоимостью 2 млн долларов пропал во время учений
21:21
Весь мир
Новая внешняя политика: ОАЭ начали борьбу с Катаром за управление аэропортом Кабула
21:14
Армия
Подразделения ВСУ дважды за сутки обстреляли поселок Гольмовский в ДНР
21:04
Политика
Россияне оценили новую отсрочку отказа Украины от Белорусского электричества
21:03
Армия
Народная милиция ДНР: ВСУ нанесли массированный гранатометный удар по окраинам Горловки
21:01
Общество
Журнал Billboard признал трек исполнителя The Weeknd лучшей песней всех времен
20:58
Армия
Defence24: Польша потратит около 24 миллионов долларов на ремонт советских ЗРК «Оса»
20:57
Армия
Командование Шестым флотом США сообщило об участии американских ВМС в учениях Polaris 21
20:56
Политика
Политолог Простаков: «Положение Зеленского напоминает ситуацию, в которой был Порошенко»
20:56
Общество
Сотрудники нацпарка в Прибайкалье засняли игру двух выдр
Все новости

Кучера ответил отказом на приглашение врачей побывать в красной зоне

Общество
Кучера ответил отказом на приглашение врачей побывать в красной зоне
Global Look Press  /  Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Москва, 24 ноября. Актер и телеведущий Оскар Кучера отреагировал на приглашение врачей посетить красную зону. Артист отказался принимать это предложение и объяснил, почему не хочет идти к пациентам с коронавирусом.

Врачи 11 больниц ранее написали открытое письмо, в котором призвали известных противников вакцинации побывать в красной зоне. В список этих знаменитостей добавили и Кучеру. Однако актер подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва», что выступает исключительно против прививок по принуждению, но не отрицает существование COVID-19.

«Для чего люди меня пригласили в красную зону ковидных больных? Я прекрасно знаю, что есть такие больные. Есть люди, которые умирают, наверное, их большое количество», — заявил артист.

В другом комментарии телеведущий изъявил желание написать ответное письмо врачам. Кучера подчеркнул, что в обращении медиков произошла подмена понятий, пишет «Вечерняя Москва».

Среди звезд, упомянутых в письме врачей, оказался певец и композитор Юрий Лоза. Он тоже отказался идти в красную зону по приглашению медиков.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Кучера ответил отказом на приглашение врачей побывать в красной зоне
кучера вакцинация красная зона
Комментировать