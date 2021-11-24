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Китайские корабли следят за действиями эсминца ВМС США в Тайваньском проливе

Армия
Китайские корабли следят за действиями эсминца ВМС США в Тайваньском проливе
wikipedia.org  /  United States Navy

Пекин, 24 ноября. Китайские военные корабли и самолеты следят за маневрами эсминца Milius ВМС США в Тайваньском проливе.

Недавно Седьмой флот ВМС США заявил, что их эсминец Milius в очередной раз прошел через Тайваньский пролив. В ответ внешнеполитическое ведомство Китая выразило свой протест, отметив, что будет следить за ситуацией.

Белый дом официально признает остров Тайвань частью КНР, однако в действительности действия США говорят об обратном. Так, Вашингтон переправляет на остров военную технику.

Ранее «Царьград» сообщал о риске обострения отношений между Тайванем и материковым Китаем. Ухудшению ситуации, как отмечается, способствует и политика США.

Ранее политолог Николай Стариков обратил внимание, что Соединенные Штаты не переходят красную черту в отношениях с Китаем.

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