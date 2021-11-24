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Хабенский предложил Богомолову поставить спектакль в МХТ им. Чехова

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 20:45
Общество
Хабенский предложил Богомолову поставить спектакль в МХТ им. Чехова
Кадр из фильма «Фея»

Москва, 24 ноября. Новый художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский представил планы театра на два сезона, среди них постановка Константина Богомолова «Оптимистическая трагедия».

По словам худрука, это будет дань уважения и преданности Олегу Табакову. Спектакль Богомолова выйдет в конце следующего театрального сезона.

«Я привык так жить до некоторых пор, когда еще снимался в кино, поэтому планировал на два года вперед. Мне кажется, нам будет проще и правильнее жить», — пояснил Хабенский на сборе труппы.

На сцене МХТ также покажут спектакли режиссеров Марины Брусникиной, Евгения Писарева, Юрия Быкова, Жоры Крыжовникова. По словам Хабенского, в труппу театра вернулись актеры Дарья Мороз, Андрей Бурковский и Игорь Золотовицкий.

Ранее вдова Николая Караченцова Людмила Поргина раскритиковала решение худрука вернуть в театр постановку «Идеальный муж». Она напомнила о недовольстве зрителей, которым не понравилась показанная на сцене «любовь гомосексуалистов».

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театр хабенский мхт
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