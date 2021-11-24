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«Спартак» обыграл «Наполи» в матче группового этапа Лиги Европы

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 20:43
Спорт
«Спартак» обыграл «Наполи» в матче группового этапа Лиги Европы
Twitter  /  @fcsm_official

Москва, 24 ноября. Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над итальянским «Наполи» в домашнем матче. Встреча команд состоялась в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Игра группы С, проходившая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Александр Соболев оформил дубль, принеся «Спартаку» голы на 3-й и 28-й минутах встречи. Первый мяч он забил с пенальти. Единственный гол «Наполи» принес Элиф Элмас на 64-й минуте.

Это вторая победа московской команды в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Во втором туре красно-белые обыграли «Наполи» в гостях со счетом 3:2.

Ранее «Спартак» встретился с «Краснодаром» в матче Российской премьер-лиги. Москвичи проиграли сопернику на выезде.

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футбол спартак наполи
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