«Спартак» обыграл «Наполи» в матче группового этапа Лиги Европы

Москва, 24 ноября. Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над итальянским «Наполи» в домашнем матче. Встреча команд состоялась в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Игра группы С, проходившая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Александр Соболев оформил дубль, принеся «Спартаку» голы на 3-й и 28-й минутах встречи. Первый мяч он забил с пенальти. Единственный гол «Наполи» принес Элиф Элмас на 64-й минуте.

Это вторая победа московской команды в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Во втором туре красно-белые обыграли «Наполи» в гостях со счетом 3:2.

Ранее «Спартак» встретился с «Краснодаром» в матче Российской премьер-лиги. Москвичи проиграли сопернику на выезде.