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Иностранные интернет-сервисы могут обязать платить компенсации за трафик

Экономика
Иностранные интернет-сервисы могут обязать платить компенсации за трафик
mosreg.ru  /  Правительство Московской области

Москва, 24 ноября. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации планирует оказать поддержку отечественным стриминг-сервисам за счет зарубежных компаний. Об этом пишет «ФедералПресс».

Национальную телеком-отрасль могут финансово обеспечить за счет денежных вливаний в качестве компенсаций со стороны стриминговых платформ Европы и США. Помимо этого, предполагается, что иностранные онлайн-кинотеатры также станут перечислять средства для поддержки российских операторов связи.

«Операторы находятся в тяжелых условиях, трафик растет, количество новых абонентов резко не увеличивается. С точки зрения модернизации сетей – у них все меньше ресурсов», – комментирует сложившуюся ситуацию министр цифрового развития Максут Шадаев.

Минцифры России выступает за создание специальных механизмов выделения помощи отечественному телекому, которые будут существовать благодаря «взносам» интернет-компаний, зарегистрированных вне Российской Федерации. Ожидается, что подобная практика позволит модернизировать цифровую инфраструктуру, передают журналисты издания «Коммерсантъ».

Нефтедобывающие концерны РФ ранее предложили эксплуатировать собственное оборудование, установленное на месторождениях сырья для того, чтобы генерировать электричество для майнинг-центров, используя попутный нефтяной газ. Соответствующее предложение будут изучать представители Банка России, Минпромторга и Минцифры.

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интернет youtube трафик шадаев минцифры
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