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Минобороны РФ за пять лет создало 28 учебных центров для военной подготовки студентов

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 20:40
Армия
Минобороны РФ за пять лет создало 28 учебных центров для военной подготовки студентов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 24 ноября. Число высших учебных заведений для военной подготовки студентов значительно выросло в России за последние годы. Об этом сообщил замглавы Минобороны РФ Николай Панков.

По словам замминистра оборонного ведомства Николая Панкова, всего за пять лет в разных регионах страны создано 28 военных учебных центров, половина из которых находится на Дальнем Востоке, Севере и в Сибири.

«Кроме привычного для нас обучения офицеров запаса, развернут новый вид военной подготовки — сержантов, старшин, солдат и матросов. Сформированы единые структурные подразделения — военные учебные центры, что повысило управляемость и качество учебного процесса», — подчеркнул замглавы Минобороны РФ.

Панков добавил, что по завершении курса военной подготовки в учреждениях начинается практика, где будущим офицерам позволяют руководить студентами, которые обучаются по программам сержантов и солдат.

Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что большинство молодых людей считают службу в Вооруженных силах России почетной обязанностью.

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