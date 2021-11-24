Морская пехота Балтийского флота получила на вооружение автоматы АК-12

Москва, 24 ноября. Подразделения морской пехоты Балтфлота РФ перевооружаются на новые автоматы Калашникова АК-12.

Первыми АК-12 получили десантно-штурмовые и разведывательные подразделения морской пехоты, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

«Новое стрелковое оружие заменило ранее стоявшие на вооружении морпехов автоматы АК-74М… Партия АК-12 поступила «черным беретам» в рамках программы перевооружения флота», — сообщается в опубликованном релизе.