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Премьер-министр Великобритании Джонсон отказался надевать маску в театре

Общество
Премьер-министр Великобритании Джонсон отказался надевать маску в театре
gov.uk

Лондон, 24 ноября. Британский премьер-министр Борис Джонсон не надел маску, посещая один из театров Лондона. На это обратили внимание журналисты The Guardian.

Политик сходил на спектакль «Макбет» и проигнорировал требование надеть средство индивидуальной защиты. Джонсон выполнил предписание только после окончания представления, когда в зале зажгли свет.

В материале The Guardian подчеркивается, что перед началом спектакля, а также на сайте театра зрителей просят носить СИЗ.

Недавно Борис Джонсон на встрече по экономическим вопросам рассказал о парке развлечений, посвященном мультфильму «Свинка Пеппа». Британцы раскритиковали его за несерьезный подход.

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