NetEase: три российские подлодки «Борей» сотрут США с лица Земли в случае угрозы

Пекин, 24 ноября. Атомные подводные лодки проекта «Борей» способны обеспечить России безоговорочное превосходство в ядерном противостоянии с США. К такому выводу пришли эксперты китайского издания NetEase.

Недавно главком ВМФ РФ Николай Евменов рассказал, как три стратегические АПЛ «Борей» смогли с легкостью пробить лед толщиной в 1,5 метра и подняться на поверхность. По его словам, это свидетельствует о том, что подводные лодки данного класса могут длительное время скрываться от противника и в нужный момент нанести масштабный ядерный удар, передает «ПолитРоссия».

Китайские аналитики отметили, что российские подлодки являются настоящими «бесшумными убийцами», которые в случае войны способны полностью уничтожить любую страну мира. При этом для того, чтобы стереть США с лица Земли достаточно трех субмарин класса «Борей», которые оснащены 16 баллистическими ракетами Р-30 «Булава».

Три субмарины «Борей» могут нанести 48 внезапных ядерных ударов пол любым доступным целям. Совокупная мощность такого ядерного заряда в тротиловом эквиваленте составит около 30 миллионов тонн.

Стоит отметить, что 4 октября 2021 года экипаж атомной подводной лодки ВМФ РФ «Северодвинск» произвел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. Ракета успешно поразила условную цель, которая находилась в Баренцевом море, передает телеканал «360».