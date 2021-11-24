Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 21:36
21:33
Армия
Беспилотник Сил самообороны Японии стоимостью 2 млн долларов пропал во время учений
21:21
Весь мир
Новая внешняя политика: ОАЭ начали борьбу с Катаром за управление аэропортом Кабула
21:14
Армия
Подразделения ВСУ дважды за сутки обстреляли поселок Гольмовский в ДНР
21:04
Политика
Россияне оценили новую отсрочку отказа Украины от Белорусского электричества
21:03
Армия
Народная милиция ДНР: ВСУ нанесли массированный гранатометный удар по окраинам Горловки
21:01
Общество
Журнал Billboard признал трек исполнителя The Weeknd лучшей песней всех времен
20:58
Армия
Defence24: Польша потратит около 24 миллионов долларов на ремонт советских ЗРК «Оса»
20:57
Армия
Командование Шестым флотом США сообщило об участии американских ВМС в учениях Polaris 21
20:56
Политика
Политолог Простаков: «Положение Зеленского напоминает ситуацию, в которой был Порошенко»
20:56
Общество
Сотрудники нацпарка в Прибайкалье засняли игру двух выдр
Все новости

NetEase: три российские подлодки «Борей» сотрут США с лица Земли в случае угрозы

Армия
NetEase: три российские подлодки «Борей» сотрут США с лица Земли в случае угрозы
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Пекин, 24 ноября. Атомные подводные лодки проекта «Борей» способны обеспечить России безоговорочное превосходство в ядерном противостоянии с США. К такому выводу пришли эксперты китайского издания NetEase.

Недавно главком ВМФ РФ Николай Евменов рассказал, как три стратегические АПЛ «Борей» смогли с легкостью пробить лед толщиной в 1,5 метра и подняться на поверхность. По его словам, это свидетельствует о том, что подводные лодки данного класса могут длительное время скрываться от противника и в нужный момент нанести масштабный ядерный удар, передает «ПолитРоссия».

Китайские аналитики отметили, что российские подлодки являются настоящими «бесшумными убийцами», которые в случае войны способны полностью уничтожить любую страну мира. При этом для того, чтобы стереть США с лица Земли достаточно трех субмарин класса «Борей», которые оснащены 16 баллистическими ракетами Р-30 «Булава».

Три субмарины «Борей» могут нанести 48 внезапных ядерных ударов пол любым доступным целям. Совокупная мощность такого ядерного заряда в тротиловом эквиваленте составит около 30 миллионов тонн.

Стоит отметить, что 4 октября 2021 года экипаж атомной подводной лодки ВМФ РФ «Северодвинск» произвел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. Ракета успешно поразила условную цель, которая находилась в Баренцевом море, передает телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Армия / NetEase: три российские подлодки «Борей» сотрут США с лица Земли в случае угрозы
россия сша вмф рф ядерная война подлодки борей
Комментировать