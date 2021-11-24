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Политолог Простаков: «Положение Зеленского напоминает ситуацию, в которой был Порошенко»
Политика
Политолог Простаков: «Положение Зеленского напоминает ситуацию, в которой был Порошенко»
Кадр из сериала «Слуга народа»  / 

Предвыборные обещания Владимира Зеленского остались лишь словами. Об этом в комментарии ФАН заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Накануне советский и украинский журналист Дмитрий Гордон обвинил президента Украины Владимира Зеленского в бездействии. В эфире программы «Время Голованова» он негативно отозвался о деятельности украинского лидера. По его мнению, за 2,5 года Зеленским не было проведено ни одной значимой реформы. Кроме того, Гордон выразил мнение, что Зеленскому осталось управлять страной 2,5 года, так как второго срока у него не будет.

Политолог Сергей Простаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что «положение Владимира Зеленского напоминает сейчас то, в котором был бывший президент Украины Петр Порошенко перед выборами».

«Он пошел на них, имея самый высокий, но постоянно падающий рейтинг и все время растущий антирейтинг. В итоге Зеленский обошел Порошенко на фоне многочисленных коррупционных скандалов, в которые оказался втянут прошлый президент. Сейчас Зеленский не имеет настолько харизматичных противников, каким был он сам для Порошенко. Однако тяжелейшая ситуация, в которой находится Украина, может и не позволить различными политтехнологиями добиться победы», — сказал он.

Политолог Простаков: «Положение Зеленского напоминает ситуацию, в которой был Порошенко»
president.gov.ua / Офис Президента Украины

Тем не менее политолог считает, что Зеленский пока что может быть уверенным в своем лидерстве и выдвигать свою кандидатуру на второй срок по окончании первого.

«Нет никаких внутренних и внешнеполитических успехов, а предвыборные обещания остались лишь словами, но Зеленский может пребывать в уверенности в своем лидерстве. А окружение украинского президента, зарабатывающее коррупцией на проектах вроде “Большой стройки”, явно хочет продолжать обогащаться и будет при любом раскладе убеждать Зеленского выдвигаться на второй срок», — пояснил эксперт.

Политолог Простаков: «Положение Зеленского напоминает ситуацию, в которой был Порошенко»
president.gov.ua / Офис Президента Украины

Ранее украинский политик, лидер партии «Наши» Евгений Мураев призвал президента Украины Владимира Зеленского отдать Европе пять областей «ради справедливости». Чтобы подчеркнуть абсурдность поведения бывшего артиста студии «Квартал 95», Мураев взял один из его любимых мифов о «советской угрозе» и одной фразой поставил крест на истериках экс-комедианта.

 

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Все новости / Политика / Политолог Простаков: «Положение Зеленского напоминает ситуацию, в которой был Порошенко»
петр порошенко украина президент владимир зеленский дмитрий гордон
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