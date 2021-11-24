Новая внешняя политика: ОАЭ начали борьбу с Катаром за управление аэропортом Кабула

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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) провели переговоры с представителями движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) на тему управления кабульским аэропортом. Таким образом Абу-Даби вступил в очередную дипломатическую борьбу с Катаром — своим главным соперником в Персидском заливе — за влияние на новые власти Афганистана.

Новость об активизации ОАЭ на южноазиатском направлении совпала с критически важным визитом наследного принца Абу-Даби в Анкару, в ходе которого были подписаны многочисленные двусторонние соглашения. Уже известно, что Эмираты вложат в турецкую экономику не менее 10 млрд долларов.

Международная редакция ФАН разбиралась, есть ли параллель между борьбой за контроль кабульского аэропорта и нормализацией отношений Турции и ОАЭ.

Afghanistan: 'UAE in talks with Taliban' to operate Kabul airport



https://t.co/MhMMmRgHck pic.twitter.com/0jQ3rUhpU5 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 24, 2021

Подавить конкурента

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, на протяжении последних нескольких недель официальные лица ОАЭ провели ряд переговоров с «Исламским эмиратом Афганистана» (самоназвание государства талибов), чтобы обсудить эксплуатацию международного аэропорта им. Хамида Карзая — воздушной гавани, которая обеспечивает авиасообщение Кабула с другими странами мира.

Переговоры демонстрируют, что и ОАЭ стремятся распространить свое влияние в Афганистане, даже несмотря на то, что пришедшее к власти правительство талибов официально не признано ни одним государством. Впрочем, на афганском направлении уже давно активизировался Катар.

Несмотря на относительное примирение, два богатых государства Персидского залива по-прежнему являются стратегическими соперниками. Эмираты, Саудовская Аравия и их союзники объявили бойкот Катару в 2017 году и разорвали с ним политические, торговые и транспортные отношения, обвиняя Доху в поддержке терроризма. Лишь в начале этого года блокада была снята, однако отношения остаются напряженными.

UAE holds talks with Taliban to run Kabul airport - foreign diplomats



The Emiratis are keen to counter diplomatic clout enjoyed there by Qatar, according to the sources who declined to be named due to the sensitivity of the matter.https://t.co/ykFRvVNvrH — Levent Kemal (@leventkemaI) November 24, 2021

Источники рассказали, что Абу-Даби стремится противостоять дипломатическому влиянию, которым пользуется Катар в сегодняшнем Афганистане.

Напомним, что с 2013 года в Дохе находится политический офис талибов, а в начале 2020 года именно в этом городе начались переговоры радикального движения с США, которые в конечном результате привели к выводу войск НАТО.

Согласно сообщениям СМИ, в конце августа новые афганские власти обратились за технической помощью к Катару в эксплуатации аэропорта им. Хамида Карзая. Это произошло после того, как талибы завершили свой первый раунд переговоров с турецкими официальными лицами по той же теме.

Taliban to seek Qatar’s help running Kabul airport https://t.co/PqwhZIQh3t @AlMonitorより — Satoshi Ikeuchi 池内恵 (@chutoislam) August 29, 2021

Затем появилась информация о том, что Турция и Катар будут совместно управлять аэропортом Кабула, при этом Анкара возьмет на себя обеспечение безопасности объекта посредством некой частной компании. В целом Доха в течение последних месяцев предоставляла новому афганскому правительству техническую помощь для восстановления полноценного функционирования воздушной гавани.

Государство Персидского залива также призывало мировое сообщество к взаимодействию с нынешними властями Кабула для преодоления гуманитарного кризиса и нищеты. На прошлой неделе богатая нефтью страна даже подписала соглашение о представлении американских дипломатических интересов в Афганистане.

Тем не менее, несмотря на заметное сотрудничество, «Исламский эмират Афганистан» и Доха до сих пор не достигли окончательного соглашения о контроле над аэропортом, утверждают четыре дипломатических источника.

EXCLUSIVE: Turkey and Taliban close to deal on Kabul airport



The terms needed approval by Erdogan



• Recognition of Taliban

• Qatar, Turkey to run the airport

• Turkish private security firm

• Special forces to protect Turks



With @leventkemaI https://t.co/Q91DFAiap5 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 28, 2021

Свято место пусто не бывает

По словам информантов, ОАЭ также поддерживали связи с «Талибаном». На территории Эмиратов долгое время находились некоторые члены афганского террористического движения, в том числе действующий замглавы МИД Афганистана Шер Мухаммад Аббас Станикзай. С 2013 года высокопоставленный талиб, по данным Reuters, проживал в эмирате Шарджа со своей семьей.

Кроме того, в ноябре новые власти Кабула заявили, что ОАЭ вновь открыли свое посольство в Кабуле. Официальный Абу-Даби не прокомментировал эту новость.

احمدالله وثیق، معاون سخنگوی طالبان می‌گوید امارات متحده عربی با برافراشتن پرچمش، سفارت خود را در کابل بازگشایی کرده است. وزارت خارجه امارات متحده عربی و سفارت این کشور در کابل تا اکنون در این مورد اظهار نکرده‌اند. pic.twitter.com/XSRElU62cq — افغانستان اینترنشنال - خبر فوری (@AFIntlBrk) November 20, 2021

Высокопоставленный представитель министерства иностранных дел Эмиратов сообщил, что Абу-Даби, который ранее управлял аэропортом им. Хамида Карзая при прошлом афганском режиме, по-прежнему надеется оказывать содействие в эксплуатации транспортного хаба.

По словам двух анонимных дипломатов, талибы также обратились за финансовой помощью к ОАЭ — при этом неясно, связана ли эта возможная сделка с обсуждениями вокруг контроля над аэропортом.

Как отмечают источники, один из ключевых вопросов, который еще предстоит решить между талибами и потенциальными управленцами воздушной гавани, заключается в том, кто будет обеспечивать безопасность на объекте. Талибы выступают категорически против присутствия иностранных войск после провального двадцатилетнего пребывания сил НАТО в южноазиатском государстве.

Тем не менее, катарский спецназ в настоящее время обеспечивает безопасность по периметру аэропорта, в то время как боевики «Талибана» патрулируют районы снаружи.

عربي امارات له افغان حکومت سره د کابل هوايي ډګر په چلولو مذاکرات کړي https://t.co/vtJCXiYmer — nunn.asia (@nunnasia) November 24, 2021

Фактор Турции

Примечательно, что сообщение о переговорах ОАЭ с талибами приходит в тот же день, когда наследный принц Абу-Даби Мухаммад бин Заид бин Султан Аль Нахайян прибыл в Турцию для согласования инвестиционных соглашений.

Переговоры шейха Мухаммада с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре стали первой за 10 лет встречей на высоком уровне между двумя странами. В отношениях ближневосточных государств на протяжении многих лет наблюдались внешнеполитические распри, начиная от поддержки Анкарой движения «Братья-мусульмане»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) и заканчивая обвинениями против Абу-Даби в организации путча 2016 года в Турции. Несмотря на разногласия, летом этого года Эмираты пересмотрели вектор своей политики и пошли на сближение с турками.

????Erdoğan ve bin Zayed, heyetler arası toplantı ve imza töreni öncesi baş başa görüşme gerçekleştirdi



????Görüşmenin gündeminde, Türkiye ve BAE ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi konuları yer aldıhttps://t.co/7Hkm6RWCal pic.twitter.com/tnVqtZqnQw — Independent Turkish (@TurkishIndy) November 24, 2021

30 августа наследный принц Абу-Даби и президент Турции провели телефонный разговор, в ходе которого, согласно источникам главного редактора агентства Middle East Eye (MEE) Дэвида Херста, Мухаммад бин Заид предложил Эрдогану инвестиции в размере более 10 млрд долларов.

Впрочем, в ходе сегодняшней встречи в Анкаре данная информация нашла свое подтверждение на бумаге. По итогам переговоров турецкого лидера с наследным принцем Абу-Даби было ратифицировано десять соглашений о сотрудничестве в разных областях.

В частности, в ходе церемонии инвестиционные сделки были подписаны между Государственным инвестиционным фондом Абу-Даби (ADQ), Фондом благосостояния Турции и Управлением по инвестициям при президенте страны. Кроме того, было ратифицировано соглашение между Биржей ценных бумаг Абу-Даби и Стамбульской биржей.

На пресс-конференции председатель AFQ Мухаммад Хасан ас-Сувейди заявил, что Эмираты выделили 10 млрд долларов для инвестиций в Турцию.

Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığını duyurdu. — Yeni Şafak (@yenisafak) November 24, 2021

Помимо того, что инвестиции ОАЭ способны спасти турецкую экономику. Турецкая лира на протяжении последних месяцев значительно обесценилась по отношению к доллару, а инфляция в стране вышла из-под контроля — эти факторы вызывают массовое недовольство у граждан республики и влияют на рейтинг партии власти. Кроме того, финансовый фактор может «усмирить» амбиции Эрдогана и, возможно, даже поставить его в определенную зависимость перед государством Персидского залива. Учитывая разногласия по вопросам решения региональных кризисов, Эмираты могут использовать свои инвестиции в качестве рычага давления, что, вполне вероятно, разрядит сложную обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Возвращаясь к кабульскому аэропорту стоит отметить, что объект является крайне важным источником для разведданных о передвижениях в стране и за ее пределами. Именно поэтому Турция, желающая расширения своего влияния в Центральной Азии, самой первой выразила готовность взять на себя руководство воздушной гаванью.

Вполне возможно, что Турция и ОАЭ смогут найти точки соприкосновения в этом направлении. Если Катару толком не удалось договориться с талибами об эксплуатации воздушной гавани, то такой шанс теперь должны постараться получить Абу-Даби. Поставив в некую зависимость правительство Эрдогана, Эмираты могут попытаться «перетянуть» Анкару на свою сторону и активизировать взаимодействие в Афганистане.

Bu fotoğrafa muhalefet gözlüğüyle bakanlar, zorda olan Erdoğan’ın çareyi BAE’de bulduğunu görürler.



Hakikat gözlüğüyle bakanlar, Biden’in değişen Ortadoğu politikası sebebiyle Türkiye’nin ayağına gelmeye mecbur kalan BAE’yi görürler.



Nasıl bakmak istediğiniz size kalmış. pic.twitter.com/4OIit8Phsn — GİZLİ SERVİS (@gizliservis06) November 24, 2021

Впрочем, выводы о таких перспективах делать рано. Во-первых, переговоры Абу-Даби с «Талибаном» пока также не привели ни к каким результатам. Во-вторых, сложно говорить о том, насколько сильно зависимость Турции может проявиться на геополитической арене и насколько сами ОАЭ захотят пойти на уступки по принципиальным направлениям. В-третьих, Турция едва ли может отвернуться от Катара, поскольку только на период 2019 года Доха вложила в турецкую экономику 22 млрд долларов, а в последующие годы экономическое и политическое сотрудничество двух стран стремительно усиливалось.

Так что на этом фоне более вероятным кажется сценарий, когда Анкара будет балансировать между Абу-Даби и Дохой, последовательно реализуя свои интересы во внешней политике. При этом Эмираты, вложившие умные инвестиции в условиях валютного кризиса, могут рассчитывать, что Турция больше не будет громогласно идти вразрез с геополитическим вектором ОАЭ, как это было еще полтора года назад.

1 Организация запрещена на территории РФ.