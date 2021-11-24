Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 21:36
21:33
Армия
Беспилотник Сил самообороны Японии стоимостью 2 млн долларов пропал во время учений
21:21
Весь мир
Новая внешняя политика: ОАЭ начали борьбу с Катаром за управление аэропортом Кабула
21:14
Армия
Подразделения ВСУ дважды за сутки обстреляли поселок Гольмовский в ДНР
21:04
Политика
Россияне оценили новую отсрочку отказа Украины от Белорусского электричества
21:03
Армия
Народная милиция ДНР: ВСУ нанесли массированный гранатометный удар по окраинам Горловки
21:01
Общество
Журнал Billboard признал трек исполнителя The Weeknd лучшей песней всех времен
20:58
Армия
Defence24: Польша потратит около 24 миллионов долларов на ремонт советских ЗРК «Оса»
20:57
Армия
Командование Шестым флотом США сообщило об участии американских ВМС в учениях Polaris 21
20:56
Политика
Политолог Простаков: «Положение Зеленского напоминает ситуацию, в которой был Порошенко»
20:56
Общество
Сотрудники нацпарка в Прибайкалье засняли игру двух выдр
Все новости

Новая внешняя политика: ОАЭ начали борьбу с Катаром за управление аэропортом Кабула

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 21:21
Весь мир
Новая внешняя политика: ОАЭ начали борьбу с Катаром за управление аэропортом Кабула
Федеральное агентство новостей  /  Saifurahman Safi / XinHua / Global Look Press / wikipedia.org / Ijasmuhammed / CC BY-SA 4

Федеральное агентство новостей (ФАН) негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об их целях и действиях приводятся исключительно для информации и не являются пропагандой.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) провели переговоры с представителями движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) на тему управления кабульским аэропортом. Таким образом Абу-Даби вступил в очередную дипломатическую борьбу с Катаром — своим главным соперником в Персидском заливе — за влияние на новые власти Афганистана.

Новость об активизации ОАЭ на южноазиатском направлении совпала с критически важным визитом наследного принца Абу-Даби в Анкару, в ходе которого были подписаны многочисленные двусторонние соглашения. Уже известно, что Эмираты вложат в турецкую экономику не менее 10 млрд долларов.

Международная редакция ФАН разбиралась, есть ли параллель между борьбой за контроль кабульского аэропорта и нормализацией отношений Турции и ОАЭ.

Подавить конкурента

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, на протяжении последних нескольких недель официальные лица ОАЭ провели ряд переговоров с «Исламским эмиратом Афганистана» (самоназвание государства талибов), чтобы обсудить эксплуатацию международного аэропорта им. Хамида Карзая — воздушной гавани, которая обеспечивает авиасообщение Кабула с другими странами мира.

Переговоры демонстрируют, что и ОАЭ стремятся распространить свое влияние в Афганистане, даже несмотря на то, что пришедшее к власти правительство талибов официально не признано ни одним государством. Впрочем, на афганском направлении уже давно активизировался Катар.

Несмотря на относительное примирение, два богатых государства Персидского залива по-прежнему являются стратегическими соперниками. Эмираты, Саудовская Аравия и их союзники объявили бойкот Катару в 2017 году и разорвали с ним политические, торговые и транспортные отношения, обвиняя Доху в поддержке терроризма. Лишь в начале этого года блокада была снята, однако отношения остаются напряженными.

Источники рассказали, что Абу-Даби стремится противостоять дипломатическому влиянию, которым пользуется Катар в сегодняшнем Афганистане.

Напомним, что с 2013 года в Дохе находится политический офис талибов, а в начале 2020 года именно в этом городе начались переговоры радикального движения с США, которые в конечном результате привели к выводу войск НАТО.

Согласно сообщениям СМИ, в конце августа новые афганские власти обратились за технической помощью к Катару в эксплуатации аэропорта им. Хамида Карзая. Это произошло после того, как талибы завершили свой первый раунд переговоров с турецкими официальными лицами по той же теме.

Затем появилась информация о том, что Турция и Катар будут совместно управлять аэропортом Кабула, при этом Анкара возьмет на себя обеспечение безопасности объекта посредством некой частной компании. В целом Доха в течение последних месяцев предоставляла новому афганскому правительству техническую помощь для восстановления полноценного функционирования воздушной гавани.

Государство Персидского залива также призывало мировое сообщество к взаимодействию с нынешними властями Кабула для преодоления гуманитарного кризиса и нищеты. На прошлой неделе богатая нефтью страна даже подписала соглашение о представлении американских дипломатических интересов в Афганистане.

Тем не менее, несмотря на заметное сотрудничество, «Исламский эмират Афганистан» и Доха до сих пор не достигли окончательного соглашения о контроле над аэропортом, утверждают четыре дипломатических источника.

Свято место пусто не бывает

По словам информантов, ОАЭ также поддерживали связи с «Талибаном». На территории Эмиратов долгое время находились некоторые члены афганского террористического движения, в том числе действующий замглавы МИД Афганистана Шер Мухаммад Аббас Станикзай. С 2013 года высокопоставленный талиб, по данным Reuters, проживал в эмирате Шарджа со своей семьей.

Кроме того, в ноябре новые власти Кабула заявили, что ОАЭ вновь открыли свое посольство в Кабуле. Официальный Абу-Даби не прокомментировал эту новость.

Высокопоставленный представитель министерства иностранных дел Эмиратов сообщил, что Абу-Даби, который ранее управлял аэропортом им. Хамида Карзая при прошлом афганском режиме, по-прежнему надеется оказывать содействие в эксплуатации транспортного хаба.

По словам двух анонимных дипломатов, талибы также обратились за финансовой помощью к ОАЭ — при этом неясно, связана ли эта возможная сделка с обсуждениями вокруг контроля над аэропортом.

Как отмечают источники, один из ключевых вопросов, который еще предстоит решить между талибами и потенциальными управленцами воздушной гавани, заключается в том, кто будет обеспечивать безопасность на объекте. Талибы выступают категорически против присутствия иностранных войск после провального двадцатилетнего пребывания сил НАТО в южноазиатском государстве.

Тем не менее, катарский спецназ в настоящее время обеспечивает безопасность по периметру аэропорта, в то время как боевики «Талибана» патрулируют районы снаружи.

Фактор Турции

Примечательно, что сообщение о переговорах ОАЭ с талибами приходит в тот же день, когда наследный принц Абу-Даби Мухаммад бин Заид бин Султан Аль Нахайян прибыл в Турцию для согласования инвестиционных соглашений.

Переговоры шейха Мухаммада с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре стали первой за 10 лет встречей на высоком уровне между двумя странами. В отношениях ближневосточных государств на протяжении многих лет наблюдались внешнеполитические распри, начиная от поддержки Анкарой движения «Братья-мусульмане»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) и заканчивая обвинениями против Абу-Даби в организации путча 2016 года в Турции. Несмотря на разногласия, летом этого года Эмираты пересмотрели вектор своей политики и пошли на сближение с турками.

30 августа наследный принц Абу-Даби и президент Турции провели телефонный разговор, в ходе которого, согласно источникам главного редактора агентства Middle East Eye (MEE) Дэвида Херста, Мухаммад бин Заид предложил Эрдогану инвестиции в размере более 10 млрд долларов.

Впрочем, в ходе сегодняшней встречи в Анкаре данная информация нашла свое подтверждение на бумаге. По итогам переговоров турецкого лидера с наследным принцем Абу-Даби было ратифицировано десять соглашений о сотрудничестве в разных областях.

В частности, в ходе церемонии инвестиционные сделки были подписаны между Государственным инвестиционным фондом Абу-Даби (ADQ), Фондом благосостояния Турции и Управлением по инвестициям при президенте страны. Кроме того, было ратифицировано соглашение между Биржей ценных бумаг Абу-Даби и Стамбульской биржей.

На пресс-конференции председатель AFQ Мухаммад Хасан ас-Сувейди заявил, что Эмираты выделили 10 млрд долларов для инвестиций в Турцию.

Помимо того, что инвестиции ОАЭ способны спасти турецкую экономику. Турецкая лира на протяжении последних месяцев значительно обесценилась по отношению к доллару, а инфляция в стране вышла из-под контроля — эти факторы вызывают массовое недовольство у граждан республики и влияют на рейтинг партии власти. Кроме того, финансовый фактор может «усмирить» амбиции Эрдогана и, возможно, даже поставить его в определенную зависимость перед государством Персидского залива. Учитывая разногласия по вопросам решения региональных кризисов, Эмираты могут использовать свои инвестиции в качестве рычага давления, что, вполне вероятно, разрядит сложную обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Возвращаясь к кабульскому аэропорту стоит отметить, что объект является крайне важным источником для разведданных о передвижениях в стране и за ее пределами. Именно поэтому Турция, желающая расширения своего влияния в Центральной Азии, самой первой выразила готовность взять на себя руководство воздушной гаванью.

Вполне возможно, что Турция и ОАЭ смогут найти точки соприкосновения в этом направлении. Если Катару толком не удалось договориться с талибами об эксплуатации воздушной гавани, то такой шанс теперь должны постараться получить Абу-Даби. Поставив в некую зависимость правительство Эрдогана, Эмираты могут попытаться «перетянуть» Анкару на свою сторону и активизировать взаимодействие в Афганистане.

Впрочем, выводы о таких перспективах делать рано. Во-первых, переговоры Абу-Даби с «Талибаном» пока также не привели ни к каким результатам. Во-вторых, сложно говорить о том, насколько сильно зависимость Турции может проявиться на геополитической арене и насколько сами ОАЭ захотят пойти на уступки по принципиальным направлениям. В-третьих, Турция едва ли может отвернуться от Катара, поскольку только на период 2019 года Доха вложила в турецкую экономику 22 млрд долларов, а в последующие годы экономическое и политическое сотрудничество двух стран стремительно усиливалось.

Так что на этом фоне более вероятным кажется сценарий, когда Анкара будет балансировать между Абу-Даби и Дохой, последовательно реализуя свои интересы во внешней политике. При этом Эмираты, вложившие умные инвестиции в условиях валютного кризиса, могут рассчитывать, что Турция больше не будет громогласно идти вразрез с геополитическим вектором ОАЭ, как это было еще полтора года назад.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Новая внешняя политика: ОАЭ начали борьбу с Катаром за управление аэропортом Кабула
афганистан турция оаэ талибан катар аэропорт кабула
Комментировать