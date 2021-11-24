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Россияне выяснили, почему в Прибалтике скоро исчезнут железные дороги

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 20:26
Экономика
Россияне выяснили, почему в Прибалтике скоро исчезнут железные дороги
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Вильнюс, 24 ноября. Прибалтика констатирует потерю объемов железнодорожных грузоперевозок. Спад составил 70%. Литва, Латвия и Эстония стали «лидерами» среди европейских стран по падению грузопотока.

Все идет к «умиранию» железнодорожной отрасли в Прибалтике. Россия перенаправила товаропоток в собственные порты. Санкции против Белоруссии привели к потере транзита нефтепродуктов и калийных удобрений. Страны Прибалтики всегда считались транзитными с развитой железнодорожной инфраструктурой. Разрыв отношений с Россией и Белоруссией неминуемо ведет к краху отрасли.

Прибалтийские политики пытаются оправдаться. Они назвали железную дорогу бесполезным постсоветским предприятием, от которого нужно избавиться как от «наследия оккупации». При этом ни одно государство в мире не обходится без транспорта. Жители Прибалтики это понимают. Заявления о «ненужности и бесполезности» железнодорожной отрасли вызвали ажиотаж в российском сегменте Сети.

«Это еще не предел. Скоро враждебные прибалтийские страны вообще лишаться любого транзита. Их благосостояние будут сравнивать с такими странами как Зимбабве. А граждане как гастарбайтеры будут работать в ЕС за гроши. Это прямое наказание за их враждебную деятельность. Вполне ожидаемо»;

«Россию изолировать невозможно, когда вы это уже поймете?! Когда печеньки отпустят?»;

«Привыкли к дотациям. Теперь поработайте на реальном рынке. Хорошего конечно мало, но тут либо выживут и повысят эффективность, либо потеряют бизнес»;

«Заржавели поезда Прибалтики без российской помощи. Тут выход один — на металл пустить дорогу и поезда. Все это сделать назло России»;

«Раньше Прибалтика была развитой промышленной зоной, а пришли проамериканские патриоты и государства превратилась в обслугу. Впрочем, туристов реально много, ну за счет туризма не выехать, тем более, когда ковид шагает по планете», — нашли главную причину экономического кризиса пользователи Сети.

Россияне выяснили, почему в Прибалтике скоро исчезнут железные дороги
pexels.com / pixabay

В Эстонии недавно заявили об остановке проекта электрификации железных дорог на неопределенное время из-за нехватки финансирования. В Латвии и Литве заморозили проекты модернизации железнодорожного полотна. Такими темпами Прибалтика и правда останется без железных дорог. Придется ездить на телегах или ходить пешком как до этого ходили в Европе в XVII веке. Зато избавятся от советской оккупации, как и планировали.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что российский и белорусский транзит безвозвратно покидает порты Прибалтики.

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Все новости / Экономика / Россияне выяснили, почему в Прибалтике скоро исчезнут железные дороги
грузоперевозки прибалтика потеря рынка товаропоток
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