Киев, 24 ноября. Лидеры Майдана в 2014 году обещали радикально изменить жизнь простых украинцев. Обещание свое они действительно выполнили, однако совсем не так, как ожидали граждане страны.

Политолог Александр Лазарев конкретно и в цифрах расписал, чем обернулся произошедший семь лет назад государственный переворот для Украины. В первую очередь эксперт напомнил, что жизнь в стране ухудшилась практически во всех сферах. По его словам, Незалежная столкнулась с потерей территорий, уничтожением крупных предприятий и массовым обеднением населения. Также он отметил, что до сих пор страна находится в состоянии войны.

«Этот разворот, к сожалению, не привел ни к каким позитивным изменениям. Мы получили колоссальные экономические проблемы, не говоря уж о социально-политических и военных. Они не сопоставимы с возможностью роста нашего государства. Мы самая бедная страна в Европе. По данным ООН, 10 миллионов человек у нас недоедают и живут за чертой бедности», — заявил политолог в эфире телеканала «Наш».

Как подчеркивает Александр Лазарев, для того, чтобы увидеть реальные итоги Майдана, достаточно всего лишь сравнить объективные экономические показатели. Если посмотреть на цифры до 2014 года и в настоящее время, то становится очевидно, какие потери понесла Украина.

«ВВП в 2013 году составлял 180 миллиардов, в 2021 году — 150 миллиардов гривен. Вроде бы разница незначительная, но тогда в ВВП вкладывался реальный продукт, а сейчас мы кредитную основу берем в рост ВВП. Доллар стоил 8 гривен, а сейчас — 27 гривен. Прямые иностранные инвестиции в 2013 году составляли 5,5 миллиардов долларов, за прошедшие месяцы 2021 года — всего 800 миллионов долларов», — рассказал аналитик.

Федеральное агентство новостей /

Разумеется, все это сильно сказалось на простых украинцах и их уровне покупательской способности. По словам политолога, лучше всего это видно по стремительному росту тарифов на услуги ЖКХ.

«Газ стоил 48 копеек в 2013 году, а сейчас выше 10 гривен с доставкой, и это с учетом государственного регулирования. Вода в 2013 году стоила 3 гривны, сегодня — 40 гривен. Свет: тогда 33 копейки, а сейчас — 1,68 гривны. Отопление за квадратный метр стоило 2,90 гривны до Майдана, и 43 гривны сейчас», — констатировал эксперт.

Политолог уверен, что возглавлявшие Майдан политики просто воспользовались доверием людей, и в итоге буквально разрушили Украину, лишив ее нормального будущего.

«То, что сделала постмайданная власть, те политики, которые пришли на крови, которые обманули людей, которые обещали по тысяче евро всем пенсии, по 1,5 тысячи евро зарплаты — они фактически разворовали государство и привели вот к этому экономическому забвению», — убежден политолог Александр Лазарев.

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