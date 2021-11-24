Цена бензина в Афганистане начала снижаться благодаря поставкам из Ирана

Тегеран, 24 ноября. Глава объединенной торговой палаты провинций Герат и Хорасан-Резави Мирджан Сулейманхель заявил, что поставки иранского топлива в Афганистан за последние несколько недель снизили его конечную стоимость в крупных городах соседней страны.

В августе, после захвата Кабула движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) и последовавшего за этими событиями финансового кризиса в стране, лидеры талибов попросили Тегеран увеличить поставки дизельного горючего и бензина, поскольку многие государства прекратили сотрудничать с Афганистаном.

Ранее основными поставщиками республики, помимо Ирана, были Туркменистан и США. В частности, Исламская Республика в прошлом году экспортировала сюда около 80 тысяч тонн бензина и 274 тысячи тонн газойля (дешевого нефтепродукта, исходного сырья для качественных видов бензина). Поставка же сырой нефти Афганистану бесполезна — страна не обладает необходимой инфраструктурой для ее переработки.

قیمت بنزین در افغانستان به‌دلیل فرار بسیاری از مردم به ۹۰۰ دلار در هر تن رسیده است و به همین دلیل طالبان از ایران خواسته است که مرزها را باز نگه داشته و سوخت به این کشور ارسال کند.https://t.co/8ROAVkK6Wz — RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) August 23, 2021

После прихода к власти талибы, пытаясь заручиться помощью других государств, снизили таможенные пошлины на импорт всех типов горючего на 70%. Тем не менее дестабилизация обстановки привела к перебоям с поставками и, как следствие, скачку цен на топливо. Однако впоследствии Тегеран пришел к консенсусу с новым афганским руководством и возобновил экспорт нефтепродуктов.

Global Look Press / Xinhua

Как сообщил Сулейманхель, Иран ежедневно отправляет в соседнюю страну около тысячи тонн бензина. Также продолжил поставки и Туркменистан. Вкупе это позволило снизить оптовую стоимость топлива с 950 до 850 долларов за тонну, или около 0,6 доллара за литр, что, как следствие, положительно сказалось и на розничных ценах — в настоящее время после спада они находятся на уровне 0,7 доллара. Для сравнения: в августе до прихода талибов к власти цена на бензин колебалась в районе 60 афгани за литр (около 0,77 доллара по состоянию на февраль), что уже тогда было немалой суммой для рядовых граждан страны. Поле захвата Кабула цены выросли до 70 афгани (0,9 доллара по актуальному тогда курсу). При этом зарплата официанта в Кабуле составляла около пяти тысяч афгани, а госслужащего среднего звена — порядка 40 тысяч.

Kabul is preparing for a harsh winter amid soaring coal prices that have risen partly due to higher transportations costs. Coal remains the main source of fuel and heat in Afghanistan. pic.twitter.com/o5EBohtDRJ — South China Morning Post (@SCMPNews) November 24, 2021

Большая часть поставок топлива — до 60% от общего числа — осуществляется через пограничные переходы между провинциями Хорасан — Резави (Иран) и Герат (Афганистан). Например, ранее ежегодный доход от экспорта только через КПП «Догхарун» составлял около 3 млрд долларов. Сейчас же поставки здесь сократились почти на треть. Если до обострения обстановки в начале 2021-го границу пересекали 700 автоцистерн, то сейчас около 500. Однако постепенное восстановление импорта улучшает положение афганцев, которые, как заявляют гуманитарные организации, и так находятся в условиях тяжелейшего финансового и продовольственного кризиса на фоне приближающейся зимы.

1 Организация запрещена на территории РФ.