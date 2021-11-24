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Гендиректор TelecomDaily объяснил, почему смартфон резко разряжается на морозе

Технологии
Гендиректор TelecomDaily объяснил, почему смартфон резко разряжается на морозе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 24 ноября. Если смартфон начал резко разряжаться на морозе, скорее всего, у него возникли проблемы с аккумулятором. Об этом рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Эксперт обратил внимание, что у новых смартфонов стремительного разряда батареи в холод обычно не наблюдается. Как правило, это свойственно устройствам, которыми пользуются уже длительное время, пишет «Вечерняя Москва».

«С этим могут столкнуться владельцы устройств, которые, в зависимости от объема использования, прослужили от полугода до трех лет», — уточнил специалист.

По словам Кускова, при слишком быстрой разрядке на морозе может помочь замена аккумулятора. Однако новая батарея все равно не будет работать на 100% как родная, предупредил эксперт. Если же после замены аккумулятора смартфон все равно резко разряжается, стоит задуматься о покупке нового девайса, заключил гендиректор TelecomDaily.

Ранее эксперт Роскачества предупредил об опасности вздутой батареи смартфона. По словам специалиста, невозможно предсказать, как поведет себя такой аккумулятор.

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технологии смартфон аккумулятор
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