Лариса Гузеева оправдалась за слова о «непривитом» Гаркалине

Москва, 24 ноября. Российская телеведущая, актриса Лариса Гузеева раскритиковала коллегу Андрея Малахова, который использовал ее слова о покойном Валерии Гаркалине в своей программе «Прямой эфир».

В программе Малахова была показана переписка Гузеевой на Facebook. По словам артистки, в соцсети завязалась дискуссия «беснующихся ковид-диссидентов» и ей пришлось «ответить в пику», что Валерий Гаркалин не прививался от коронавируса.

«Не зная, привит он или нет на самом деле! Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия! Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотела доказать свою правоту. Малахов даже не потрудился позвонить мне и взять комментарий на эту тему», — написала оскорбленная звезда.

Pr Scr instagram.com / @_larisa_guzeeva_

В итоге журналисты выдернули фразу Гузеевой из контекста и добавили к ней «несуществующих подробностей». И вместо памяти гениального актера обсуждали «разоблачительницу». Артистка подтвердила, что лежала в соседней с Гаркалиным палате, но не могла напрямую контактировать с ним. Даже «приветы» ей приходилось передавать через медсестру.

Накануне в Москве состоялось прощание с народным артистом Валерием Гаркалиным, который скончался от последствий коронавируса. Его похоронили на Миусском кладбище.