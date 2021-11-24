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Американский актер Лу Кателл скончался на 92-м году жизни

Общество
Американский актер Лу Кателл скончался на 92-м году жизни
pxhere.com

Вашингтон, 24 ноября. Актер Лу Кателл, который исполнил роль Удивительного Ларри в дебютном фильме Тима Бертона «Большое приключение Пи-Ви», ушел из жизни в 91 год, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Кателл дебютировал на экране в 1965 году. За свою карьеру он успел сыграть десятки ролей, в числе которых — роль проктолога Говарда Купермана в сериале «Сайнфелд». Также актер снялся в популярных сериалах «Как я встретил вашу маму» и «Анатомия страсти».

Кателл прекратил участвовать в съемках шесть лет назад.

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