Американский актер Лу Кателл скончался на 92-м году жизни

Вашингтон, 24 ноября. Актер Лу Кателл, который исполнил роль Удивительного Ларри в дебютном фильме Тима Бертона «Большое приключение Пи-Ви», ушел из жизни в 91 год, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Кателл дебютировал на экране в 1965 году. За свою карьеру он успел сыграть десятки ролей, в числе которых — роль проктолога Говарда Купермана в сериале «Сайнфелд». Также актер снялся в популярных сериалах «Как я встретил вашу маму» и «Анатомия страсти».

Кателл прекратил участвовать в съемках шесть лет назад.