Мария Аронова призналась, что все чаще вспоминает коллегу по сцене Наталью Крачковскую

Российская актриса Мария Аронова в беседе с корреспондентом ФАН в день рождения артистки Натальи Крачковской поделилась воспоминания об их совместной работе в сериале «Клубничка».

Сегодня, 24 ноября, заслуженной артистке РФ Наталье Крачковской могло бы исполниться 83 года. Обаятельную актрису любили миллионы зрителей. За свою жизнь Крачковская сыграла без малого сто ролей. Несмотря на то, что среди них не было ни одной главной, все ее героини были яркими и запоминающимися. Актрисы не стало 3 марта 2016 года, на тот момент ей было 77 лет.

«Я только закончила училище, и сериал «Клубничка» — наш первый фактически ситком — оказался для меня лотерейным билетом. В нем я познакомилась с огромным количеством фантастических артистов, в том числе и с Натальей Леонидовной Крачковской», — рассказала Мария Аронова.

Кадр из фильма «12 стульев» /

Актриса призналась, что Крачковская была очень мягким и добрым человеком.

«Мне кажется, что она была очень незащищенным человеком. Чем старше я становлюсь, тем чаще я вспоминаю Наталью Леонидовну. Она никогда никому не могла отказать. Она бралась за любую работу и делала ее очень честно. Как бы она себя ни чувствовала, она приезжала на площадку и всегда была готова, всегда знала текст. Я была приглашена к ней домой — Наталья Леонидовна была хорошей хозяйкой», — поделилась собеседница ФАН.

Мария Аронова рассказала, что Наталья Крачковская безумно любила украшения. Актрисе даже довелось увидеть коллекцию заслуженной артистки.

«Она всегда делилась со мной своими новостями по обновкам. Всегда это были авторские работы. Она очень любила крупные украшения — Наталья Леонидовна в этом хорошо разбиралась. Тогда меня это просто поражало. Об актрисе у меня очень нежные и домашние воспоминания», — заключила Аронова.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

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