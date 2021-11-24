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Премьер Швеции Андерссон намерена уйти в отставку спустя несколько часов после избрания

Политика
Премьер Швеции Андерссон намерена уйти в отставку спустя несколько часов после избрания
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Стокгольм, 24 ноября. Избранная премьер-министром Швеции Магдалена Андерссон подала прошение об отставке. Она проработала на новой должности меньше одного дня.

Политик является лидером социал-демократов. Она уволилась с поста премьера после решения партии «зеленых» покинуть правительство, сообщают шведские СМИ.

Голосование прошло в парламенте 24 ноября. Андерссон стала первой женщиной на должности премьер-министра в Швеции. За нее проголосовали 117 депутатов.

Магдалена Андерссон в 2014 году стала министра финансов Швеции. На этом посту она тоже стала первой женщиной в истории страны.

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