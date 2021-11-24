Композитор Давид Тухманов лишился надбавки к пенсии из-за членства в РАО

Москва, 24 ноября. Композитор и пианист Давид Тухманов остался без надбавки к пенсии, поскольку он состоит в Российском авторском обществе (РАО). Он и другие члены РАО обратились к юристам, чтобы подготовить иск к Пенсионному фонду России (ПФР).

Проблемы с надбавкой к пенсии возникли и у певицы Инны Желанной. Как пояснила исполнительница «Ридусу», ПФР лишил ее этой доплаты, объяснив это тем, что артистка якобы работает в РАО, от которого она просто получает отчисления.

«Еще они нашли фирму, которая якобы до сих пор отчисляет за меня налоги и проценты в пенсионный фонд. Я нашла эту фирму, с ней действительно был заключен авторский договор, но его срок закончился в 2018 году, и с тех пор они ничего не отчисляли. Такую справку они мне тоже дали», — поделилась певица.

По словам председателя правления РАО Максима Дмитриева, подобная проблема широко распространена среди членов общества. Надбавок лишают не только пенсионеров, но и инвалидов. Как отметил Дмитриев, только в 2021 году авторам выдали свыше 120 справок, подтверждающих, что члены РАО не являются сотрудниками общества, а их авторские вознаграждения — заработной платой.

Председатель правления сообщил, что авторы консультируются с юристами по вопросу подготовки иска к ПФР. Среди этих лиц он назвал и фамилию Тухманова.

Ранее народная артистка РФ Роксана Бабаян пожаловалась на низкую пенсию. Певица призналась, что ее жизнь нельзя назвать роскошной.