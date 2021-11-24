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В тюрьмах Уругвая зафиксирован рекордный уровень смертности заключенных

Весь мир
В тюрьмах Уругвая зафиксирован рекордный уровень смертности заключенных
Невские Новости  / 

Монтевидео, 24 ноября. С начала года в Уругвае зарегистрировано 70 смертей в тюрьмах, что является самым высоким показателем за всю историю страны. Последним погибшим стал 31-летний мужчина.

По данным СМИ, в этом году было зафиксировано 70 смертей, тогда как в 2020 их было 48 и в 2019 — 44. Последним погибшим стал 31-летний мужчина. Он покончил с собой в тюрьме Сантьяго Васкеса, расположенной на окраине Монтевидео.

Согласно официальным данным, из 70 зарегистрированных смертей 17 были убийствами, 13 — самоубийствами, 10 были классифицированы как «сомнительные» и 30 произошли по естественным причинам. Отмечается также, что уровень суицидов в тюрьмах в семь раз выше, чем среди населения в целом.

Общий показатель смертности по сравнению с предыдущим годом вырос на 59%, в то время как количество заключенных возросло всего на 10% и достигло 14 тыс., что также является еще одним рекордом для Уругвая.

Основной причиной роста смертности считается переполненность исправительных учреждений. Так, с 2013 года число заключенных по стране возросло более чем на 133%, а в департаменте Сальто — на 319%, что является критическим показателем.

В середине ноября в результате тюремного бунта в Эквадоре погибли 68 человек.

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