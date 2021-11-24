Крымчанка не увидела перспектив дальнейшей жизни на Украине после переезда в Киев

Киев, 24 ноября. Жительница Севастополя переехала в Киев после пяти лет обучения в одном из крымских вузов. О том, с какими трудностями пришлось столкнуться девушке на Украине, написала ее подруга.

Украинцы всеми силами пытаются закрепиться в Евросоюзе. Они поступают на курсы, в университеты, а также соглашаются на работу, которую не хотят делать жители ЕС. Многие граждане республики надеются, что Украину примут в Евросоюз. Однако переехавшая в Киев крымчанка не живет иллюзиями.

«Что касается жизни в Киеве, подруга не живет иллюзиями и говорит прямо, что жить с каждым годом становится сложнее и дороже. Цены растут, развитие страны замедлилось, социальные проблемы обострились», — передает слова своей подруги автор канала на платформе «Яндекс.Дзен».

Перспектив оставаться жить в Киеве нет, отметила девушка. Она также не надеется, что Украину примут в ЕС. Республика не нужна Евросоюзу, пока в стране актуален вопрос с Крымом, а в Донбассе продолжаются конфликты.

Крымчане ранее рассказали, хотят ли они возвращения полуострова в состав Украины. Один из жителей Симферополя заявил, что в составе РФ Крым преображается — строятся новые дороги, детские сады, школы, парки, больницы и многое другое. Ради украинского паспорта менять все это никто не собирается.