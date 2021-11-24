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Народная милиция ДНР сообщила о перехвате беспилотника ВСУ в Донбассе

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 19:40
Армия
Народная милиция ДНР сообщила о перехвате беспилотника ВСУ в Донбассе
dan-news.info

Донецк, 24 ноября. Бойцы Народной милиции ДНР перехватили беспилотный летательный аппарат ВСУ с тремя самодельными взрывными устройствами. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

С позиций украинских силовиков в районе поселка Невельское был запущен беспилотный летательный аппарат R-18. Дрон был снаряжен тремя самодельными взрывными устройствами с металлическими поражающими элементами.

Бойцы Народной милиции ДНР принудительно посадили беспилотник ВСУ на окраине Донецка, после чего саперы на месте уничтожили взрывные устройства. По словам саперов, характер взрывных устройств свидетельствует о том, что украинские военные планировали нанести удар по месту скопления людей.

Ранее стало известно, что жители Донецкой Народной Республики Вадим Шулак и Виктор Баркалов подали иски в Международный суд, Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Совет Безопасности ООН, Amnesty International и Human Rights Watch с требованием расследовать военные преступления в Донбассе, которые были совершены украинскими военнослужащими. В своем обращении истцы рассказали о многочисленных человеческих жертвах среди мирного населения, подвергшегося ударам беспилотников Bayraktar, которые стоят на вооружении ВСУ.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что использование беспилотников запрещено Минскими соглашениями, поэтому обращение жителей ДНР в международные организации поможет восстановить справедливость и наказать украинских военных за преступления против мирного населения.

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