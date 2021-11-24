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Садальский сравнил платья Рудковской с нарядами Скарлетт О'Хара

Шоу-бизнес
Садальский сравнил платья Рудковской с нарядами Скарлетт О'Хара
instagram.com  /  @rudkovskayaofficial

Москва, 24 ноября. Заслуженный артист РСФСР, режиссер Стас Садальский показал подписчикам в Instagram новое платье продюсера Яны Рудковской. По его словам, этот наряд напоминает ему главную героиню фильма «Унесенные ветром».

Рудковская заявила, что взяла в Париже розовое платье с рюшами у своего друга дизайнера Джорджа Хобейка. По ее словам, наряд стоит около 3,4 млн рублей. Садальский с юмором прокомментировал внешний вид продюсера.

«Неужели нельзя пойти в магазин и купить себе платье или заказать его у какой-нибудь швеи? К чему эти потуги на Скарлетт О’Хара, которая носила наряды из занавески? Сейчас не война Севера с Югом все-таки, в магазинах все есть»,— написал он в Instagram.

Садальский сравнил платья Рудковской с нарядами Скарлетт О'Хара
Pr Scr instagram.com / @stassadal

Публикация Садальского набрала более 18 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Пользователи посмеялись над странным образом Рудковской.

«Смешно смотрится, может, у женщины начало деменции»;

«Мне вообще вкус Рудковской не нравится, но какое ей дело до моего мнения»;

«Какова барышня, такой и наряд»;

«Здесь главное выпендриться, а остальное неважно», — отреагировали фолловеры.

Россияне неоднократно обвиняли Рудковскую в том, что она кичится своим богатством, которое якобы досталось ей от экс-супруга Виктора Батурина. Однако продюсер Димы Билана настаивает — она все заработала сама благодаря выработавшейся за годы судов с предпринимателем «закалке».

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Все новости / Шоу-бизнес / Садальский сравнил платья Рудковской с нарядами Скарлетт О'Хара
стиль садальский рудковская
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