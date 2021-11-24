Садальский сравнил платья Рудковской с нарядами Скарлетт О'Хара

Москва, 24 ноября. Заслуженный артист РСФСР, режиссер Стас Садальский показал подписчикам в Instagram новое платье продюсера Яны Рудковской. По его словам, этот наряд напоминает ему главную героиню фильма «Унесенные ветром».

Рудковская заявила, что взяла в Париже розовое платье с рюшами у своего друга дизайнера Джорджа Хобейка. По ее словам, наряд стоит около 3,4 млн рублей. Садальский с юмором прокомментировал внешний вид продюсера.

«Неужели нельзя пойти в магазин и купить себе платье или заказать его у какой-нибудь швеи? К чему эти потуги на Скарлетт О’Хара, которая носила наряды из занавески? Сейчас не война Севера с Югом все-таки, в магазинах все есть»,— написал он в Instagram.

Pr Scr instagram.com / @stassadal

Публикация Садальского набрала более 18 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Пользователи посмеялись над странным образом Рудковской.

«Смешно смотрится, может, у женщины начало деменции»; «Мне вообще вкус Рудковской не нравится, но какое ей дело до моего мнения»; «Какова барышня, такой и наряд»; «Здесь главное выпендриться, а остальное неважно», — отреагировали фолловеры.

Россияне неоднократно обвиняли Рудковскую в том, что она кичится своим богатством, которое якобы досталось ей от экс-супруга Виктора Батурина. Однако продюсер Димы Билана настаивает — она все заработала сама благодаря выработавшейся за годы судов с предпринимателем «закалке».