Выросшие тарифы на тепло испугали «энергонезависимых» жителей Литвы

Вильнюс, 24 ноября. Многолетняя борьба Литвы за энергонезависимость от России наконец-то принесла свои плоды. Однако граждане страны оказались не слишком рады полученным результатам.

Долгое время Вильнюс пытался отказаться от поставок газа из РФ. Ради этого он даже взял в аренду у Норвегии дорогой плавучий СПГ-терминал, чтобы хранить в нем сжиженный природный газ из Соединенных Штатов и других «дружественных» стран. Своей цели Литва во многом добилась, однако для населения это обернулось серьезными убытками. Рост цен на газ на европейской бирже привел к тому, что и стоимость отопления и электричества для литовцев значительно выросла.

Еще до начала отопительного сезона Вильнюс предупредил граждан, что за тепло в домах в этом году придется заплатить минимум на 30% больше, чем прошлой осенью и зимой. Однако в некоторых населенных пунктах рост тарифов оказался еще более значительным.

Так, жители небольшого городка Вежайчай, расположенного недалеко от Клайпеды, пришли в ужас, когда получили квитанции на оплату коммунальных услуг за сентябрь, ведь только за отопление им начислили больше 100 евро.

wikipedia.org / Lithuanian Embassy Flag / CC2

Например, за обогрев квартиры площадью 45 квадратных метров 88-летней местной жительнице Онуте придется заплатить 130 евро (примерно 11 тысяч рублей). Как призналась женщина, после получения квитанции ей даже пришлось пить успокоительные, так как ей стало плохо. Её соседи с квартирой площадью 68 квадратных метров и вовсе должны будут отдать за отопление 174 евро (более 14,5 тысячи рублей).

Жители городка Вежайчай недоумевают, почему им начислили такие огромные суммы, если холода еще даже фактически не наступили, и со страхом ждут квитанций, которые придут им зимой после морозов.

«Фильм ужасов», — высказалась одна из местных жительниц. «Страшно подумать, что будет, когда похолодает», — цитирует другую гражданку Литвы «Взгляд».

В более крупных городах Литвы, которые отапливаются не только за счет привозного газа, цены на топливо выросли не настолько катастрофично, но все равно приводят людей в ужас.

Новостное агентство "Харьков" /

Например, для жителей Клайпеды и Вильнюса цены на отопление с прошлого года выросли более, чем в два раза. Так, жительница литовской столицы Раса должна будет заплатить за отопление за октябрь 55,19 евро (более 4,6 тысячи рублей), хотя в прошлом году она отдавала за него 24,45 евро (примерно 2 тысячи рублей).

Власти Литвы в этом году до последнего откладывали начало отопительного сезона, однако в середине октября все же были вынуждены дать тепло в дома, чтобы избежать массового роста простудных заболеваний.

Эксперты уверены, что никаких реальных способов повлиять на сложившуюся ситуацию у руководства Литвы сейчас просто нет. Вильнюсу остается надеяться только на то, что грядущая зима будет теплой и на обеспечение тепла в домах потребуется минимальное количество газа. Если же зима будет холодной, цены на газ на европейской бирже пойдут вверх, и тогда литовцам придется основательно раскошелится, чтобы не замерзнуть.

Ранее россияне в Сети с иронией отреагировали на новость о том, что Эстония приступила к строительству стены на границе с РФ в районе Нарвы.