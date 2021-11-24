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Выросшие тарифы на тепло испугали «энергонезависимых» жителей Литвы

Экономика
Выросшие тарифы на тепло испугали «энергонезависимых» жителей Литвы
ФБА «Экономика сегодня»

Вильнюс, 24 ноября. Многолетняя борьба Литвы за энергонезависимость от России наконец-то принесла свои плоды. Однако граждане страны оказались не слишком рады полученным результатам.

Долгое время Вильнюс пытался отказаться от поставок газа из РФ. Ради этого он даже взял в аренду у Норвегии дорогой плавучий СПГ-терминал, чтобы хранить в нем сжиженный природный газ из Соединенных Штатов и других «дружественных» стран. Своей цели Литва во многом добилась, однако для населения это обернулось серьезными убытками. Рост цен на газ на европейской бирже привел к тому, что и стоимость отопления и электричества для литовцев значительно выросла.

Еще до начала отопительного сезона Вильнюс предупредил граждан, что за тепло в домах в этом году придется заплатить минимум на 30% больше, чем прошлой осенью и зимой. Однако в некоторых населенных пунктах рост тарифов оказался еще более значительным.

Так, жители небольшого городка Вежайчай, расположенного недалеко от Клайпеды, пришли в ужас, когда получили квитанции на оплату коммунальных услуг за сентябрь, ведь только за отопление им начислили больше 100 евро.

Выросшие тарифы на тепло испугали «энергонезависимых» жителей Литвы
wikipedia.org / Lithuanian Embassy Flag / CC2

Например, за обогрев квартиры площадью 45 квадратных метров 88-летней местной жительнице Онуте придется заплатить 130 евро (примерно 11 тысяч рублей). Как призналась женщина, после получения квитанции ей даже пришлось пить успокоительные, так как ей стало плохо. Её соседи с квартирой площадью 68 квадратных метров и вовсе должны будут отдать за отопление 174 евро (более 14,5 тысячи рублей).

Жители городка Вежайчай недоумевают, почему им начислили такие огромные суммы, если холода еще даже фактически не наступили, и со страхом ждут квитанций, которые придут им зимой после морозов.

«Фильм ужасов», — высказалась одна из местных жительниц.

«Страшно подумать, что будет, когда похолодает», — цитирует другую гражданку Литвы «Взгляд».

В более крупных городах Литвы, которые отапливаются не только за счет привозного газа, цены на топливо выросли не настолько катастрофично, но все равно приводят людей в ужас.

Выросшие тарифы на тепло испугали «энергонезависимых» жителей Литвы
Новостное агентство "Харьков" /

Например, для жителей Клайпеды и Вильнюса цены на отопление с прошлого года выросли более, чем в два раза. Так, жительница литовской столицы Раса должна будет заплатить за отопление за октябрь 55,19 евро (более 4,6 тысячи рублей), хотя в прошлом году она отдавала за него 24,45 евро (примерно 2 тысячи рублей).

Власти Литвы в этом году до последнего откладывали начало отопительного сезона, однако в середине октября все же были вынуждены дать тепло в дома, чтобы избежать массового роста простудных заболеваний.

Эксперты уверены, что никаких реальных способов повлиять на сложившуюся ситуацию у руководства Литвы сейчас просто нет. Вильнюсу остается надеяться только на то, что грядущая зима будет теплой и на обеспечение тепла в домах потребуется минимальное количество газа. Если же зима будет холодной, цены на газ на европейской бирже пойдут вверх, и тогда литовцам придется основательно раскошелится, чтобы не замерзнуть.

Ранее россияне в Сети с иронией отреагировали на новость о том, что Эстония приступила к строительству стены на границе с РФ в районе Нарвы.

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