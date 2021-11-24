Украинцы посоветовали США беречь Аляску после ответа России на секретные базы НАТО

Киев, 24 ноября. Военный обозреватель Виктор Баранец подробно рассказал, в каких украинских населенных пунктах силы CША и НАТО развернули свои базы.

Баранец насчитал девять скрытых баз на Украине. Две трети из них замаскированы — военные объекты Альянса и США находятся там под видом команд и спецгрупп в учебных центрах и на полигонах. Одни базы созданы с нуля, другие — развернули в уже существующих украинских воинских частях.

«НАТО играет в опасные игры. Скоро Чернобыль станет ближе к Киеву», — предположил пользователь Сети, комментируя эту новость

В Михайловке, Николаевской области 235 межвидовой центр подготовки подразделений построен с нуля по стандартам НАТО. Там присутствуют инструкторы из США. В Алешках, Херсонской области военные из США учат украинцев проводить диверсионные рейды. В Малой Любаше, Ровенской области работает горно-штурмовая бригада. На полигоне в селе Гончаровское, Черниговской области ведутся работы по обновлению инфраструктуры оперативного командования. А на острове Змеиный установлены системы слежения США. В тренировочном лагере в Мариуполе стрелки из США проводят обучение по стрельбе из снайперской винтовки. В Сумах и Шостке выделены участки для строительства военных городков для военных из США.

«Пока США плетет паутину в бывших республиках СССР, уровень безопасности самих тает как весенний лед. Все равно гарантированно получим то, что заслужили. Это вход без выхода. Жаль только, что мы страдаем от кривых политических решений из Киева», — поделился мнением украинский интернет-пользователь.

Баранец напомнил, что дислоцирование иностранного контингента на территории Украины противоречит конституции. Но США и Британии на это плевать, впрочем, как и украинским властям. О некоторых дислокациях иностранного контингента известно давно. Например, о Яворовском военном полигоне, порте Южный и пункте оперативного управления кораблями в Очакове. По мнению обозревателя, наибольшую опасность представляют скрытые базы, количество которых стремительно растет.

Prt Scr youtube.com / Соловьёв LIVE

«Наша всеми любимая киевская власть очень недалекая, и мыслит только подачками от США, крайне ненадежный союзник, судя по Афганистану. Жалко людей и русских живущих на Украине. Каждый день мы теряем возможность просто жить по-человечески. Ведь жизнь не состоит из конфликтов», — напомнил один из комментаторов.

Кроме того, что Запад разместил по всей территории Украины свои военные базы, он везет сюда вооружение и тяжелую технику.

Пользователи порассуждали на тему нынешней ситуации. Они считают, что расстановка российских сил не предполагает вторжения, но ситуация может поменяться в любой момент.

«Для России Украина — не чужая земля. Москва пойдет на что угодно, дабы не обидели русскоязычное население страны. НАТО любит жужжать, подпитывать оружием настропалять людей на войну, сталкивая их лбами. Скоро США рассердят медведя, придется бегать от него, получая подзатыльников»;

«Если США сильно разозлит Россию, то дело дойдет и до Аляски. Так что лучше американцам поберечь Аляску и закрыть глаза на Европу, когда Россия начнет разбираться с секретными базами на Украине. У Москвы большой запас прочности и терпения, но НАТО со своими хотелками заходит слишком далеко. Это может больно аукнутся не только США, но и всей Европе».

Баранец не сомневается в том, что число скрытых баз будет расти. Недавно украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев договорился о строительстве двух баз ВМСУ при содействии Великобритании