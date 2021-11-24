Власти ОАЭ вложили в экономику Турции 10 млрд долларов

Анкара, 24 ноября. Объединенные Арабские Эмираты выделили 10 млрд долларов для инвестиций в Турцию. Об этом сообщил председатель Государственного инвестиционного фонда Абу-Даби Мухаммед Хасан ас-Сувейди.

Соответствующее решение власти ОАЭ приняли на фоне обвала лиры. Курс национальной турецкой валюты накануне упал с 11,37 до 13,21 единицы за доллар. Это оказалось максимальным падением за последние 20 лет.

«Объединенные Арабские Эмираты для инвестиций в Турцию выделили 10 млрд долларов», — подтвердил ас-Сувейди в ходе пресс-конференции в Анкаре.

Падение курса лиры произошло после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продолжении снижения ключевой ставки. При этом он заявил о намерении бороться с высокой инфляцией и потерей покупательной способности нацвалюты.