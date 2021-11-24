Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 20:06
20:06
Общество
Стартап в России: государство вложит более одного миллиарда рублей в инновационные компании
20:05
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева оправдалась за слова о «непривитом» Гаркалине
20:05
Общество
Автоэксперт Юсупов объяснил, когда жителям Крыма стоит менять летние шины на зимние
20:03
Политика
Премьер Швеции Андерссон намерена уйти в отставку спустя несколько часов после избрания
20:02
Общество
Американский актер Лу Кателл скончался на 92-м году жизни
19:52
Общество
Композитор Давид Тухманов лишился надбавки к пенсии из-за членства в РАО
19:51
Общество
Ученые Южного федерального университета изобрели «коктейль» для реабилитации от инсульта
19:50
Происшествия
«Пострадавшая» в петербургском ТРК «Континент» могла сама проникнуть в шахту лифта
19:49
Весь мир
В тюрьмах Уругвая зафиксирован рекордный уровень смертности заключенных
19:47
Весь мир
Шугалей заявил о ключевой роли «Талибана» в предотвращении гражданской войны в Афганистане
Все новости

Власти ОАЭ вложили в экономику Турции 10 млрд долларов

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 19:26
Экономика
Власти ОАЭ вложили в экономику Турции 10 млрд долларов
pixabay.com

Анкара, 24 ноября. Объединенные Арабские Эмираты выделили 10 млрд долларов для инвестиций в Турцию. Об этом сообщил председатель Государственного инвестиционного фонда Абу-Даби Мухаммед Хасан ас-Сувейди.

Соответствующее решение власти ОАЭ приняли на фоне обвала лиры. Курс национальной турецкой валюты накануне упал с 11,37 до 13,21 единицы за доллар. Это оказалось максимальным падением за последние 20 лет.

«Объединенные Арабские Эмираты для инвестиций в Турцию выделили 10 млрд долларов», — подтвердил ас-Сувейди в ходе пресс-конференции в Анкаре.

Падение курса лиры произошло после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продолжении снижения ключевой ставки. При этом он заявил о намерении бороться с высокой инфляцией и потерей покупательной способности нацвалюты.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Власти ОАЭ вложили в экономику Турции 10 млрд долларов
турция оаэ лира
Комментировать