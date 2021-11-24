Шугалей заявил о ключевой роли «Талибана» в предотвращении гражданской войны в Афганистане

Бишкек, 24 ноября. Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) является решающей политической силой, которая не позволяет реализовать сценарий гражданской войны в Афганистане. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в своем Telegram-канале.

«Хочет мировое сообщество или нет, но правительство «Талибана» сегодня реальная и, пожалуй, единственная сила, способная сейчас удержать Афганистан от новой гражданской войны», — отметил он.

Такое мнение со стороны социолога прозвучало после участия в кыргызско-российской конференции «Новая реальность Афганистана: угрозы и вызовы для Центральной Азии и России», проходившей сегодня в Бишкеке.

Шугалей вместе с другими экспертами обсудил возможные угрозы проникновения радикальных течений в соседние среднеазиатские республики, а также перспективы возникновения конфликтов в регионе на этом основании. Ведущий специалист по Афганистану отметил, что мнения по данному вопросу разделились.

В частности, заместитель председателя Совета безопасности Киргизской Республики Таалатбек Масадыков считает, что его стране выгодно занять выжидательную позицию, ведь признание правительства «Талибана» — процесс сложный и зависит от позиции всех стран Центральной Азии. При этом, отметил Шугалей, Масадыков не исключил возможности всестороннего диалога с талибами.

«Я понимаю опасения соседних с Афганистаном государств. Риск того, что на их территориях начнут подпольную деятельность террористические ячейки, кого угодно сделает осторожным. Но вместе с тем, не могу разделить их взгляды на сто процентов», — прокомментировал позицию председателя Совета безопасности Киргизии глава ФЗНЦ.

Максим Шугалей

Максим Шугалей напомнил, что после прихода «Талибана» к власти в августе этого года он дважды бывал в Афганистане и видел, как живет народ этой страны. По его словам, во время американской оккупации государство прозябало в коррупции, бандитизме и торговле наркотиками, однако с приходом правительства талибов у населения появился шанс на лучшую жизнь.

«Моя позиция однозначна — сейчас мы упускаем драгоценное время, которое могли бы потратить на оказание помощи многострадальному народу Афганистана. <...> Однако этот сценарий невозможен без поддержки соседей по региону. А между тем, талибы открыты к сотрудничеству в любых сферах», — заключил социолог.

Напомним, что Максим Шугалей является одним из ведущих специалистов по Афганистану. Ученый много времени провел в этой стране и выпустил отчет, в котором представлено реальное отношение обычных афганцев к происходящим в их стране процессам. Кроме того, 11 ноября был опубликован первый документальный фильм социолога из цикла «Афганистан», посвященного событиям в южноазиатском государстве за последние 20 лет. Картина уже набрала более 760 тысяч просмотров.

1 Организация запрещена на территории РФ.