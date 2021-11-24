Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 20:06
20:05
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева оправдалась за слова о «непривитом» Гаркалине
20:05
Общество
Автоэксперт Юсупов объяснил, когда жителям Крыма стоит менять летние шины на зимние
20:03
Политика
Премьер Швеции Андерссон намерена уйти в отставку спустя несколько часов после избрания
20:02
Общество
Американский актер Лу Кателл скончался на 92-м году жизни
19:52
Общество
Композитор Давид Тухманов лишился надбавки к пенсии из-за членства в РАО
19:51
Общество
Ученые Южного федерального университета изобрели «коктейль» для реабилитации от инсульта
19:50
Происшествия
«Пострадавшая» в петербургском ТРК «Континент» могла сама проникнуть в шахту лифта
19:49
Весь мир
В тюрьмах Уругвая зафиксирован рекордный уровень смертности заключенных
19:47
Весь мир
Шугалей заявил о ключевой роли «Талибана» в предотвращении гражданской войны в Афганистане
19:43
Общество
Крымчанка не увидела перспектив дальнейшей жизни на Украине после переезда в Киев
Все новости

Шугалей заявил о ключевой роли «Талибана» в предотвращении гражданской войны в Афганистане

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 19:48
Весь мир
Шугалей заявил о ключевой роли «Талибана» в предотвращении гражданской войны в Афганистане
Prt Scr facebook.com  /  @ماکسیم شوګالي

Бишкек, 24 ноября. Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) является решающей политической силой, которая не позволяет реализовать сценарий гражданской войны в Афганистане. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в своем Telegram-канале.

«Хочет мировое сообщество или нет, но правительство «Талибана» сегодня реальная и, пожалуй, единственная сила, способная сейчас удержать Афганистан от новой гражданской войны», — отметил он.

Такое мнение со стороны социолога прозвучало после участия в кыргызско-российской конференции «Новая реальность Афганистана: угрозы и вызовы для Центральной Азии и России», проходившей сегодня в Бишкеке.

Шугалей вместе с другими экспертами обсудил возможные угрозы проникновения радикальных течений в соседние среднеазиатские республики, а также перспективы возникновения конфликтов в регионе на этом основании. Ведущий специалист по Афганистану отметил, что мнения по данному вопросу разделились.

В частности, заместитель председателя Совета безопасности Киргизской Республики Таалатбек Масадыков считает, что его стране выгодно занять выжидательную позицию, ведь признание правительства «Талибана» — процесс сложный и зависит от позиции всех стран Центральной Азии. При этом, отметил Шугалей, Масадыков не исключил возможности всестороннего диалога с талибами.

«Я понимаю опасения соседних с Афганистаном государств. Риск того, что на их территориях начнут подпольную деятельность террористические ячейки, кого угодно сделает осторожным. Но вместе с тем, не могу разделить их взгляды на сто процентов», — прокомментировал позицию председателя Совета безопасности Киргизии глава ФЗНЦ.

Шугалей заявил о ключевой роли «Талибана» в предотвращении гражданской войны в Афганистане
Максим Шугалей

Максим Шугалей напомнил, что после прихода «Талибана» к власти в августе этого года он дважды бывал в Афганистане и видел, как живет народ этой страны. По его словам, во время американской оккупации государство прозябало в коррупции, бандитизме и торговле наркотиками, однако с приходом правительства талибов у населения появился шанс на лучшую жизнь.

«Моя позиция однозначна — сейчас мы упускаем драгоценное время, которое могли бы потратить на оказание помощи многострадальному народу Афганистана. <...> Однако этот сценарий невозможен без поддержки соседей по региону. А между тем, талибы открыты к сотрудничеству в любых сферах», — заключил социолог.

Напомним, что Максим Шугалей является одним из ведущих специалистов по Афганистану. Ученый много времени провел в этой стране и выпустил отчет, в котором представлено реальное отношение обычных афганцев к происходящим в их стране процессам. Кроме того, 11 ноября был опубликован первый документальный фильм социолога из цикла «Афганистан», посвященного событиям в южноазиатском государстве за последние 20 лет. Картина уже набрала более 760 тысяч просмотров.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Шугалей заявил о ключевой роли «Талибана» в предотвращении гражданской войны в Афганистане
афганистан киргизия талибан шугалей фзнц
Комментировать