Российские автомобилисты могут быть оштрафованы за мытье машины во дворе и за протирку стекол

Ростов-на-Дону, 24 ноября. Штрафы за протирку номерного знака и стекол ждут российских автомобилистов с 1 марта 2022 года, если проект нового КоАП РФ будет принят. Об этом сообщает журнал «За рулем».

К нарушению хотят приравнять не только мойку автомобиля во дворе дома, но и протирку номерного знака и стекол, а также неработающие лампочки и отсутствие кузовных деталей. Подобные действия планируют наказывать штрафом от 300 рублей до 5 тысяч рублей. Парковка на лужайке, даже если это частный дом собственника автомобиля, теперь также может стать нарушением и обернуться штрафом в 4 тысячи рублей.

В 5 тысяч рублей разработчики поправок оценили стоянку автомобиля около детской площадки, особенно, если она не имеет четких границ.

В соответствии со статьей 16.10 КоАП РФ, отсутствие хотя бы одной кузовной детали в ближайшем будущем позволит приравнять автомобиль к автохламу, а это уже штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Причем, говоря о деталях, имеется ввиду даже ручка двери или крышка бензобака.

Небольших размеров штрафы предусмотрены за неработающие лампочки, шины не по сезону, отсутствие противосолнечных козырьков, поврежденный бампер и многое другое. Подобные нарушения прописаны в ст. 12.5 КоАП РФ и будут наказываться штрафом в 500 рублей.

Ранее ФАН сообщал, что президент России Владимир Путин поручил расширить основания для выписывания штрафов нарушителям ПДД. Начиная с 1 июня следующего года, нарушивших правила дорожного движения водителей сотрудники ГИБДД смогут оштрафовать, используя для этого материалы мобильного приложения.