Угроза теракта объявлена в Краснодаре: ФАН публикует видео

Краснодар, 24 ноября. В Краснодаре объявлена угроза теракта. По предварительным данным, на улице Тургенева существует угроза подрыва в школе. На место прибыли все оперативные службы.

Как стало известно ФАН, около 19 часов вечера экстренные службы города получили информацию, что в гимназии на улице Тургенева 217 возможен взрыв. На место прибыли все аварийные и оперативные службы. По предварительным данным, на телефон замдиректора гимназии №72 позвонил неизвестный и сообщил об угрозе взрыва или поджога. Администрация учебного заведения сразу сообщила о звонке в 112. Из гимназии эвакуировано 118 детей и 23 сотрудника.

Информация была передана в ЕДДС. Представители силовых структур самостоятельно обследовали территорию, но ничего не обнаружили. На место уже прибыла пожарная машина и кинологи, проводится дальнейшее обследование территории.