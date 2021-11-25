Политолог Бабич: «Запад превратил миграционный кризис в орудие для удара по Белоруссии»

Киев на границе с Белоруссией начал специальную операцию под названием «Полесье», которая координируется пограничной службой Украины и проводится совместно с силами Нацгвардии, полиции, ВСУ.

По данным украинских пограничников, операция проводится с целью недопущения миграционного кризиса и противоправной деятельности. Как отметил первый заместитель главы пограничной службы Владимир Никифоренко, сегодня на украинско-белорусской границе сохраняется вероятность перенаправления потоков мигрантов на Украину.

Контроль за госграницей будут осуществлять пограничные наряды, авиация, беспилотники, а также технические средства наблюдения. Кроме того, уже выставлены контрольные посты на автомобильных дорогах, началось патрулирование основных путей, ведущих к границе, проводится проверка автобусных и железнодорожных станций.

Стоит заметить, ранее дополнительные силы к своим границам стянули Польша и Литва. Поляки выставили заграждения с колючей проволокой, чтобы остановить тысячи нелегалов, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал происходящее на границе со своей страной «гибридной атакой», которая якобы угрожает безопасности всей Европы.

Журналист, аналитик, политолог Дмитрий Бабич рассказал в беседе с ФАН, что ежегодно в Европу прибывает огромное количество мигрантов, поэтому в этом плане Белоруссия не несет никакой угрозы Западу.

«Если мы посмотрим на реальные цифры, то окажется, что количество мигрантов, скопившихся на белорусско-польской границе, относительно невелико — 2-4 тысячи человек. По данным европейцев, каждый день из Европы в Англию перебирается около 800 мигрантов. То есть скопление на белорусско-польской границе — на три дня миграционного потока из стран ЕС в Англию. Также белорусскую историю нельзя сравнивать с огромными объемами миграции из Африки в Италию. Только в 2015 году в Европу попал 1 млн беженцев. А на белорусской границе — всего до 4 тыс. человек», — сообщил собеседник ФАН.

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Также он объяснил, в чем заключается миграционный кризис, вдруг вспыхнувший на польско-белорусской границе. По мнению эксперта, Запад превратил его в орудие для удара по Белоруссии.

«Что касается истории с мигрантами на польско-белорусской границе, то эта ситуация раздута. Запад воспользовался тем, что Лукашенко считает его разумным, которому делаешь больно, оно отходит, делаешь хорошо — оно тебя любит. Но нет. Запад сегодня управляется очень радикальной и резкой идеологией. Он воспользовался историей с мигрантами, чтобы обвинить Белоруссию и Россию во всех смертных грехах. Получается, сегодня «миграционную карту» начали использовать против Лукашенко. То есть белорусские власти выразили желание решить проблему коллективно, а на Западе сказали: «Нет, мы не считаем проблему решенной». А в Европе раздаются голоса, чтобы и дальше крутить ситуацию с мигрантами. Они хотят вынудить Минск оставить этих людей либо в Белоруссии, либо отправить за свой счет обратно на родину. Запад превратил миграционный кризис на польско-белорусской границе в орудие для удара по Белоруссии», — сказал он.

Дмитрий Бабич также отметил, что Запад делает все, чтобы навязать свою идеологию России и Белоруссии, а ситуация с мигрантами — лишь очередной шаг на путик к этому.

«Сейчас Запад действует по другой логике, это логика тоталитарного государства, которое готово ради достижения целей пойти на огромные человеческие и экономические потери. Евросоюз готов понести потери, поскольку Россию и Белоруссию считает своими идеологическими противниками. Понимаете, они хотят, чтобы мы приняли идеологию Запада, поэтому и идут на такие шаги», — резюмировал Дмитрий Бабич.

Лагерь беженцев у погранперехода «Брузги — Кузница» на польско-белорусской границе опустел, мигрантов доставили в транспортно-логистический центр.