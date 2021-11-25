В Индии будут производить автоматы Калашникова

Invesco MF откладывает создание первого в Индии блокчейн-фонда; Индийское космическое агентство работает над прорывными технологиями будущего; ряд американских сенаторов просит правительство отменить санкции CAATSA в отношении Индии; двусторонний товарооборот между Индией и США к марту 2022 года превысит 100 миллиардов долларов; индийские метеорологи фиксируют увеличение скорости подъема уровня моря вдоль побережья страны; индийскую Силиконовую долину — Бангалор — затопили аномальные дожди — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Уровень Индийского океана повышается ускоренными темпами

По сообщениям метеорологов, в мае этого года за девять дней между циклоном «Яас» и циклоническим штормом «Тауктае» на побережье Индии был зафиксирован рекордный подъем уровня воды. В дополнение к этому наблюдения за береговой линией Мумбаи с 1993 по 2017 отметили среднее глобальное повышение уровня моря на 3,3 мм в год. Эта цифра почти вдвое больше показателя предыдущих лет (с 1870 по 2000 год море ежегодно поднималось на 1,8 мм).

«Средний глобальный уровень моря на всей планете повышается. Этот процесс заметен и в Индийском океане, включая Аравийское море. Мы предполагаем, что к 2050 году линия прибоя поднимется еще на 15-20 сантиметров», — считает Свапна Паникал, климатолог из Индийского института тропической метеорологии и член Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

Перемены в океане служат одной из причин аномальных дождей в мегаполисах.

М. Радживан, бывший правительственный климатолог, который неоднократно говорил о роли океанов в модуляции индийского сезона дождей, отмечает, что в последние годы осадки во время северо-восточного муссона усиливаются. Уже в этом году сезон дождей ощутимо изменил свою продолжительность и интенсивность. Во второй половине ноября были затоплены города Ченнай и Бангалор, а в штате Керала на прошлой неделе несколько раз объявляли «красное предупреждение».

Индия, США, Китай распродают государственные запасы нефти

Индия, США, Китай, Япония, Южная Корея и Великобритания высвобождают миллионы баррелей нефти из своих стратегических запасов, чтобы снизить мировые цены на этот энергоресурс.

Вашингтон впервые согласовал подобную меру с другими державами. Президент Джо Байден, столкнувшийся с низкими рейтингами одобрения в преддверии выборов в конгресс в следующем году, неоднократно просил Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, известных как ОПЕК+, увеличить добычу. Однако ОПЕК+, в которую входят Саудовская Аравия и другие союзники США в Персидском заливе, а также Россия, проигнорировала эти просьбы.

Поставщики нефти объясняют свою позицию тем, что возобновление роста количества случаев заболевания коронавирусом может вновь снизить спрос. Нынешние высокие цены вызваны резким ростом мировой экономики, стремительно сократившейся в прошлом году в начале пандемии.

Biden announces that US to release oil from Strategic Reserves & partner with India & others.



Surprising that Indian Government hasn’t bothered to inform public about the benefits of this if any. Warring with OPEC will not yield benefits to India! https://t.co/vbX6XwovIc — Jayant Singh (@jayantrld) November 23, 2021

Нью-Дели реализует 5 миллионов баррелей нефти из своих хранилищ, в то время как Лондон высвобождает 1,5 миллиона баррелей. Стремление Соединенных Штатов объединиться с самыми большими азиатскими экономиками для снижения стоимости энергоносителей указывает на период политической напряженности между мировыми потребителями и ОПЕК+, что подразумевает повышенную волатильность цен на нефть.

В Уттар-Прадеше будут производить автоматы Калашникова

Индия и Россия подписали соглашение о производстве 600 000 штурмовых винтовок AK-203 на новом заводе в штате Уттар-Прадеш. Автоматы Калашникова заменят винтовки INSAS в качестве стандартного образца для индийских войск. Окончательное решение об этом было принято Советом по оборонным закупкам Индии в преддверии визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели.

Согласно условиям сделки, первые 70 000 винтовок будут включать в себя компоненты российского производства в рамках процесса передачи технологий между двумя странами. Партия оружия будет поставлена в индийскую армию через 32 месяца после запуска завода.

In limbo for years, looks like the Indo-Russian joint gig to build ~7 lakh Kalashnikov AK-203 assault rifles in UP’s Amethi could soon get MoD green signal ahead of President Putin’s visit to India. Upcoming UP polls an obvious catalyst too. My report: pic.twitter.com/gp0BG3QAYZ — Shiv Aroor (@ShivAroor) November 23, 2021

Индийская армия учится вести «войну будущего»

Индийская армия отрабатывает навыки ведения «войн будущего» с использованием синергии между армейскими подразделениями. С этой целью в штатах Раджастан и Гуджарат проходят учения, в которых задействовано около 30 000 солдат.

В мероприятии принимают участие армия, ВВС, военно-морской флот, силы пограничной безопасности, береговая охрана и национальные разведывательные организации. Это крупнейшая тренировка, организованная армией с начала пандемии COVID-19. По словам официальных лиц, учения призваны подтвердить новые концепции и доктрины интеграции вооруженных сил и пограничных войск. Ранее считалось, что развертывание объединенных оперативных единиц начнется только к 2022 году, но из-за нестабильной ситуации на китайской границе процесс был ускорен.

Thirty thousand troops of the armed forces are part of joint drills of the #IndianArmy, aimed at theaterisation for future #warfare@AbhishekBhalla7 https://t.co/XvLQ5Q66fl — IndiaToday (@IndiaToday) November 23, 2021

Invesco MF откладывает создание первого в Индии блокчейн-фонда

Взаимный фонд Invesco объявил, что отложил запуск Глобального блокчейн ETF-фонда Invesco CoinShares (FOF) в Индии из-за неопределенности в отношении регулирования криптовалют. Фонд владеет такими инвестициями, как канадский биткоин-майнер Bitfarms Ltd, американская криптобиржа Coinbase Global Inc. и крупнейший в мире корпоративный криптодержатель MicroStrategy Inc.

Базовый фонд, Invesco CoinShares Global Blockchain ETF, обладает капиталом в 1,075 миллиарда долларов и базируется в Ирландии. Он начал работу 8 марта 2019 года. Invesco MF считает, что поскольку технология блокчейна все еще находится в зачаточном состоянии, ее потенциал для изменения мировой экономики огромен.

Глобальный фидерный фонд — первая организация, которая предлагает доступ к международным компаниям, участвующим в экосистеме блокчейна. В этом месяце он первым среди подобных фирм получил лицензию Совета по ценным бумагам и биржам Индии. Что интересно, одобрение блокчейн-фонда индийским государственным регулятором произошло в тот момент, когда правительство Нарендры Моди было намерено ввести жесткие законодательные ограничения оборота частных криптовалют в стране.

«Законодатели в Нью-Дели встречались с участниками местной индустрии цифровых активов. Ведется разработка правовой базы. В свете вышесказанного мы считаем, что инвесторам важно полностью понять все аспекты, прежде чем принимать долгосрочные решения», — говорится в заявлении фонда Invesco.

Invesco MF delays India's first blockchain fund due to legislative uncertainty - Livemint https://t.co/SSADHf97XA pic.twitter.com/r8yHBivJhd — DAVID PREMIER (@davidpremier) November 17, 2021

Индийская организация космических исследований работает над прорывными технологиями будущего

Индийское космическое агентство (ISRO) разрабатывает технологии будущего, от квантовой связи до человекоподобных роботов, чтобы повысить свою конкурентоспособность на рынке космических услуг.

Председатель ISRO К. Сиван рассказал СМИ о множестве футуристических идей, в отношении которых были запущены проекты. Речь идет о квантовом радаре, самовосстанавливающемся спутнике, внеземной энергетике на солнечной энергии и других.

Новые технологии, такие как самоуничтожающиеся ракеты, произведут революцию в космическом секторе, который испытывает растущие опасения по поводу орбитального мусора. ISRO работает над устранением проблемы сброса частей ракетных ускорителей и обтекателей полезной нагрузки, которые остаются на орбите после запуска.

New technologies like self-eating rockets will revolutionize the space sector, which is marred by growing concerns about space debris | #Re @imsktripathihttps://t.co/rA401oW6f0 — IndiaToday (@IndiaToday) November 23, 2021

США все еще не приняли решения по санкциям CAATSA в отношении Индии

Соединенные Штаты не определились с вопросом о санкциях против Индии из-за ее сделки по закупке российских систем ПВО С-400, заявили представители администрации Джо Байдена. Комментарий был сделан вскоре после того, как в Индию начали прибывать первые поставки из России.

«Мы настоятельно призывали всех наших союзников и партнеров не заключать сделок с Россией, потому что это приведет к последствиям в соответствии с законом CAATSA... В то же время мы, безусловно, ценим наши стратегические отношения с Индией», — сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

US yet to decide on potential CAATSA waiver to India on S-400 Russian missiles dealhttps://t.co/yndgLbNRNc — ThePrintIndia (@ThePrintIndia) November 24, 2021

В прошлом месяце сенаторы США и сопредседатели Группы по Индии Марк Уорнер и Джон Корнин направили письмо президенту Байдену, в котором предложили отказаться от антииндийских санкций.

«Хотя Индия предприняла значительные шаги по сокращению поставок российской военной техники, она имеет долгую историю импорта оружия из Советского Союза, а затем из России», — отметили авторы документа.

Сенаторы рекомендовали предоставить Индии освобождение от CAATSA для запланированной покупки системы С-400, поскольку такое решение будет способствовать интересам национальной безопасности Америки.

Двусторонняя торговля товарами между Индией и США к марту 2022 года превысит 100 миллиардов долларов

На состоявшемся после четырехлетнего перерыва Индийско-американском торгово-промышленном форуме было выражено удовлетворение восстановлением двусторонней торговли товарами. С января по сентябрь 2021 года взаимный товарооборот показал почти 50%-й рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Ожидается, что в текущем финансовом году (до марта 2022 года) он превысит 100 миллиардов долларов.

Торговый оборот Китая и Индии уже перевалил через отметку в 100 миллиардов долларов за период с марта по ноябрь 2021. В то же время этот показатель между Москвой и Нью-Дели остается на достаточно низком уровне. Стороны надеются достичь уровня 30 миллиардов долларов в год к 2025 году. В 2018–2019 годах двусторонняя торговля между ними составила 8,2 миллиарда долларов.

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