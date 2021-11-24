Акинфеев в образе Боба Марли исполнил песню о российском футболе

Москва, 24 ноября. Вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев спел композицию о российском футболе. Видео с голкипером, поющим в образе легендарного ямайского музыканта Боба Марли, появилось в Сети.

На кадрах Акинфеев, держащий в руке микрофон, одет в голубое поло и клетчатую жилетку. На голове у вратаря красуются растаманская шапка и дреды. Голкипер исполнил песню в стиле регги.

«Это футбол, это наш футбол, и всем непонятно, будет ли гол», — поет на видео капитан ЦСКА.

Точное происхождение ролика с поющим Акинфеевым неизвестно. Возможно, вратарь решил начать музыкальную карьеру или же просто принял участие в каком-то проекте.

Голкипер не в первый раз пробует себя в музыке. Например, он пел с солистом группы «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым и даже снялся в двух клипах артиста, напоминает Teleprogramma.pro.

Ранее бывший вратарь Александр Филимонов назвал двух лучших голкиперов в истории чемпионатов России. На первое место он поставил Игоря Акинфеева.