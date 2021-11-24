Армия Колумбии захватила рекордную партию кокаина у боевиков ELN

Богота, 24 ноября. Вооруженные силы Колумбии изъяли 10 тонн кокаина стоимостью 300 млн долларов. Об этом сообщил министр обороны страны Диего Молано.

Армия южноамериканского государства изъяла крупнейшую партию наркотического вещества за этот год и уничтожила две лаборатории в ходе операции по борьбе с преступностью.

Dimos el golpe más grande de incautación de coca este año: destruimos 2 laboratorios e incautamos 10 toneladas de coca al ELN en Nariño. Estos narcocriminales dejan de recibir 300 millones de dólares. Seguimos luchando contra el narcotráfico. #SinTregua en defensa de colombianos. pic.twitter.com/uOqThgXPZ0 — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) November 23, 2021

Кокаин и нарколаборатории, принадлежавшие «Армии национального освобождения» (ELN), были обнаружены в сельском районе муниципалитета Саманьего, расположенного в юго-западной провинции Нарино рядом с границей с Эквадором.

«Это самый крупный удар по производителям кокаина в этом году. Десять тонн принесли бы ELN 300 млн долларов», — заявил Молано.

Несмотря на десятилетия борьбы с наркоторговлей, Колумбия остается крупнейшим производителем кокаина в мире и постоянно подвергается давлению со стороны США по сокращению размеров посевов коки.

Esta incautación representa más de 25 millones de dosis que no llegarán a las calles y 300 millones de dólares que deja de recibir el grupo armado como parte de sus rentas criminales. #SinTregua continúa la lucha contra el tráfico de estupefacientes pic.twitter.com/YYdyaNsDxP — Mindefensa (@mindefensa) November 23, 2021

Наркоторговля является основным источником финансирования для вооруженных группировок в стране на фоне затянувшегося внутреннего конфликта, который привел к смерти более 260 тысяч человек.

Кроме ELN, в производстве и контрабанде запрещенных веществ замешаны диссиденты Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), которые отвергли мирный договор 2016 года с правительством.