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Армия Колумбии захватила рекордную партию кокаина у боевиков ELN

Весь мир
Армия Колумбии захватила рекордную партию кокаина у боевиков ELN
Пресс-служба Министерства обороны Колумбии  / 

Богота, 24 ноября. Вооруженные силы Колумбии изъяли 10 тонн кокаина стоимостью 300 млн долларов. Об этом сообщил министр обороны страны Диего Молано.

Армия южноамериканского государства изъяла крупнейшую партию наркотического вещества за этот год и уничтожила две лаборатории в ходе операции по борьбе с преступностью.

Кокаин и нарколаборатории, принадлежавшие «Армии национального освобождения» (ELN), были обнаружены в сельском районе муниципалитета Саманьего, расположенного в юго-западной провинции Нарино рядом с границей с Эквадором.

«Это самый крупный удар по производителям кокаина в этом году. Десять тонн принесли бы ELN 300 млн долларов», — заявил Молано.

Несмотря на десятилетия борьбы с наркоторговлей, Колумбия остается крупнейшим производителем кокаина в мире и постоянно подвергается давлению со стороны США по сокращению размеров посевов коки.

Наркоторговля является основным источником финансирования для вооруженных группировок в стране на фоне затянувшегося внутреннего конфликта, который привел к смерти более 260 тысяч человек.

Кроме ELN, в производстве и контрабанде запрещенных веществ замешаны диссиденты Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), которые отвергли мирный договор 2016 года с правительством.

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