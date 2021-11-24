Совместный военный комитет «5+5» обсудит в Тунисе вывод иностранных войск из Ливии

Тунис, 24 декабря. Члены Совместного военного комитета Ливии в формате «5+5» вновь собрались в республике для обсуждения механизма, который позволит эффективно реализовать план по выводу иностранных войск и наемников с территории государства.

Генерал-лейтенант Ливийской национальной армии (ЛНА) Хайри ат-Тамими заявил, что заседание в Тунисе является продолжением встречи в Каире, которая состоялась три недели назад. Тогда участники переговоров рассмотрели проект по возвращению африканских боевиков на родину.

«План действий по выводу наемников из Ливии заключается в договоренности с соседними государствами, откуда прибыли иностранные войска. Что же касается сроков, то их необходимо вернуть домой до президентских и парламентских выборов», — говорится в сообщении.

Libia: si riunisce a Tunisi Comitato militare misto 5+5. Per esaminare le modalità di espulsione di mercenari | #ANSA https://t.co/KI7IeaN1mx — Ansamed (@ANSA_med) November 24, 2021

Совместный военный комитет «5+5» подписал соглашение о прекращении огня в октябре 2020 года. Документ предусматривал одновременный уход боевиков в течение 90 дней. Большая часть покинула территорию Триполи и других населенных пунктов, однако контингент Турции отказывается оставлять свои позиции.

Министр обороны республики Хулуси Акар неделю назад заявил, что не считает Анкару иностранной державой. Он не собирается работать над возвращением военнослужащих на родину.

Участники Парижской конференции по Ливии поддержали план СВК «5+5» по выводу наемников. Противникам они пригрозили международными санкциями.